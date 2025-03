Melanijina kriptovaluta strmoglavila, kritiki opozarjajo na resne težave

Kriptovaluta $Melania, ki jo je lansirala prva dama ZDA Melania Trump, je doživela dramatičen padec vrednosti. Njena trenutna cena je približno 88 centov, kar pomeni več kot 93-odstotni upad v primerjavi z najvišjo vrednostjo 13,73 dolarja.

Melania je svojo kriptovaluto predstavila pred predsedniško inavguracijo Donalda Trumpa, ki je pred tem lansiral svojo različico – $Trump. Obe sta sprva dosegli velik uspeh in se uvrstili med 100 najvrednejših kriptovalut. Kljub temu pa sta od takrat močno izgubili na vrednosti.

Memecoin – past za male vlagatelje

Memecoini, kot sta $Melania in $Trump, spadajo med t. i. smešne kriptovalute, ki temeljijo na internetnih trendih in nimajo realne finančne vrednosti. Znani primer je Dogecoin, ki ga je promoviral Elon Musk, kar je povzročilo njegovo priljubljenost in rast.

Kritiki opozarjajo, da so memecoini zasnovani za obogatitev peščice ljudi na račun naivnih vlagateljev. Medtem ko so nekateri kovanci javno dostopni za nakup, so si večino $Melania pridržali njeni ustvarjalci, kar nakazuje možno manipulacijo trga.

Trumpova družina in kriptovalute

Donald Trump je bil nekoč kritičen do kriptovalut, saj jih je označil za prevaro. Vendar je med predsedniško kampanjo leta 2024 spremenil stališče in postal prvi kandidat, ki je sprejemal donacije v digitalni valuti. Njegova družina je ustanovila podjetje World Liberty Financial, ki obljublja »finančno revolucijo« in izdaja lastno kriptovaluto.

Trumpova nova valuta je bila lansirana preko podjetja CIC Digital LLC, ki je pred tem že prodajalo NFT-je (digitalne zbirateljske kartice) leta 2022. Sprva so prinesli milijone dolarjev dobička, vendar so od takrat izgubili večino svoje vrednosti.

Obtožbe o manipulaciji trga

Hitri vzpon in padec $Melania in $Trump sta povzročila številne očitke o insajderskem trgovanju in manipulaciji trga. Kritiki opozarjajo, da so vlagatelji kupovali valute v dobri veri, medtem ko so Trumpovi bližnji obdržali večino kovancev zase.

Ko se je na trgu pojavil $Melania, je vrednost $Trump drastično padla – v enem mesecu za 55 odstotkov, samo v zadnjih 24 urah pa za 13 odstotkov.

Zaključek: previdno pri memecoinih

Kljub obljubam o finančni svobodi memecoini pogosto niso varna naložba, saj lahko v kratkem času izgubijo skoraj vso svojo vrednost. Analitiki opozarjajo, da lahko služijo kot orodje za hitro bogatenje peščice, medtem ko navadni vlagatelji ostanejo s praznimi rokami, poroča Večernji list.

