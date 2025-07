Melania Trump obula simbol mladosti Balkana – in ganila milijone (VIDEO in FOTO)

Melania Trump je včeraj z možem Donaldom Trumpom prispela v Teksas, da bi izkazala podporo prebivalcem, ki se soočajo s hudimi posledicami poplav. Po uničujočem vremenu ob koncu tedna je reka Guadalupe močno narasla in povzročila ogromno škode.

Prva dama ZDA se je pojavila v preprostem, a premišljeno izbranem stilu. Oblekla je enobarvne oprijete hlače in majico, učinkovito jakno ter čepico.

FOTO: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

A posebno pozornost je pritegnila izbira obutve – nosila je legendarne 'All starke', ki so postale del popkulturne zgodovine.

Ti športni copati, katerih zgodovina sega v leto 1917, so bile izjemno priljubljene med mladimi v nekdanji Jugoslaviji, predvsem v 70. in 80. letih. Takrat so jih mnogi kupovali v Trstu ali v komisijskih trgovinah ob italijanski meji, kjer so bile na voljo po nižjih cenah kot zaplenjeno blago.

Simbolično spominjanje

Kot nekdanja prebivalka Slovenije je Melania s svojo izbiro obutve morda želela izraziti poklon regiji, iz katere izhaja. Za mnoge iz območja nekdanje Jugoslavije imajo njene 'All starke' močan nostalgičen pomen, kar obisku doda posebno čustveno noto.

Novi ton v odnosu zakoncev Trump

Med obiskom v Teksasu je Donald Trump pokazal nežnejšo plat v odnosu do žene – objel je Melanio in jo prvi pospremil v letalo, kar med njegovim prvim mandatom ni bil pogost prizor.

V javnosti ju je vse pogosteje mogoče videti v nežnih trenutkih, nedavno je Trump Melanio celo poljubil pred kamerami – gesta, ki so jo mnogi označili kot simbol nove faze njunega razmerja.

Po več kot dveh desetletjih zakona par očitno želi ustvariti drugačen vtis v času njegove druge predsedniške kampanje, poroča informer.rs.

