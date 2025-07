Melania Trump je s to gesto odgovorila na vprašanje, v čem spi njen Donald (VIDEO)

Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump je kot gostja v pogovorni oddaji na ameriški televiziji odgovarjala na vprašanja, ki so bila zasebne narave, in s svojim prefinjenim stilom navdušila mnoge Američane.

Na vprašanje, ali »bi se poročila z Donaldom Trumpom, če bi imela kristalno kroglo, in bi videla, da bo postal predsednik«, je Melania v smehu odgovorila, da je to zelo zanimivo vprašanje. Na vprašanje, ali njen mož sploh kdaj spi, je dogovorila, da spi, a potrebuje bolj malo spanca in ne nosi pižame.

A vprašanja na to temo so se še kar vrstila: »V čem torej spi?« Takrat pa je prva dama elegantno premaknila prst roke od desne proti levi strani ustnic, kot da zapenja zadrgo. Tako je vsem dala vedeti, da na takšno vrsto vprašanj, kot dama, ne želi odgovarjati.

Pod objavo uporabnice Sunshine queen na družbenem omrežju Instagram se je usul plaz pozitivnih komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Pametna je, spoštuje njegovo zasebno življenje.«, »Obožujem, ko se smeji!! Čudovita ženska, brez dvoma.«, »Dobro zate, Melania! Nikoli ne razkrivaj intimnosti.«, »Melania je tako dostojanstvena, briljantna in elegantna! Res imamo srečo, da je naša prva dama!«, »Zelo prefinjena je, točno ve, česa ne sme komentirati.«, »Je dama, lepa je, elegantna je, sladka je. Pametna je in močna in obožujem jo.«, »Elegantna, modna in lepa.«, »Obožujem jo! Pametna, lepa in veliko bogastvo za to državo!«, »Naša prva dama je tako elegantna in lepa v vseh vidikih svojega življenja z našim čudovitim predsednikom Trumpom.«

