Melania Trump izginila brez sledu, najditelja čaka bogata nagrada (FOTO)

Pred mesecem dni smo poročali, da so neznanci odrezali in ukradli bronasti kip Melanije Trump v naravni velikosti, postavljen v bližini Sevnice. Skulpture prve dame ZDA, delo ameriškega umetnika Brada Downeyja in slovenskega kiparja Aleša Župevca, očitno še vedno niso našli — njen avtor Downey pa zdaj ponuja denarno nagrado v višini 3300 evrov tistemu, ki bo pomagal kip najti.

Bronasti kip so nepridipravi maja dobesedno odrezali pri gležnjih in ga odnesli neznano kam. Po podatkih policije in ustvarjalca je bil kip odsekan z namenom odstranitve.

Bronasta Melania Trump v neznanih rokah. Avtor zdaj obljublja nagrado. FOTO: Zaslonski posnetek, X

Downey je zdaj na svojih družbenih omrežjih objavil jasno sporočilo: »3.330 evrov nagrade za varno vrnitev pogrešanega bronastega spomenika.«

S tem želi spodbuditi kogarkoli, ki ima informacije o pogrešani skulpturi, da jo pomaga vrniti.

FOTO: Jure Makovec, Afp

Bronasta kopija po požigu lesenega kipa

Bronasti kip je bil na istem mestu postavljen leta 2020 kot neposredni odziv na prejšnji incident — leta 2019 postavljen originalni leseni kip so neznanci zažgali. Takrat se je Downey odločil, da bo kip nadomestil z bronasto različico, ki jo je označil za »protispomenik oziroma protipropagando.«

FOTO: Jure Makovec, Afp

Policijska preiskava se nadaljuje

Slovenska policija primer še vedno aktivno preiskuje. Uradno so potrdili, da gre za sum kaznivega dejanja tatvine in poškodovanja tuje stvari, vendar o morebitnih osumljencih ali novih sledi za zdaj ne poročajo.

Na družbenih omrežjih so se že pojavila številna ugibanja, ali je bila kraja politično motivirana ali zgolj dejanje vandalizma.

Medtem pa Brad Downey upa, da bo nagrada v višini 3300 dolarjev pripomogla k varni vrnitvi umetniškega dela. Ali se bo bronasta Melanija Trump še vrnila na svoje mesto ostaja odprto vprašanje.