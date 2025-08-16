OBČUTLJIVA TEMA

Melania je napisala pismo Putinu, Trump mu ga je dal. Tema je izjemno občutljiva ...

Pismo naj bi med drugim govorilo o ugrabljenih ukrajinskih otrocih, so za tiskovno agencijo Reuters sporočili v Beli hiši.
Fotografija: Melania Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Melania Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters

STA, A. G.
16.08.2025 ob 08:40
Ameriški predsednik Donald Trump je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski predal pismo soproge Melanie glede med vojno ugrabljenih ukrajinskih otrok, poročajo tuji mediji. Ruski predsednik je medtem pred odhodom s srečanja obiskal grobove sovjetskih vojakov v mestu Anchorage.

Prva dama ZDA se srečanja ni udeležila, je pa na Putina naslovila pismo, ki naj bi med drugim govorilo o ugrabljenih ukrajinskih otrocih, so za tiskovno agencijo Reuters sporočili v Beli hiši.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok.

Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika.

Položil cvetje na grobove

Putin je medtem pred odhodom z Aljaske v največjem mestu te ameriške zvezne države položil cvetje na grobove sovjetskih vojakov, ki so življenje izgubili med prevozom ameriških letal v domovino v času druge svetovne vojne.

Trumpu se je tudi zahvalil za dobro vzdrževanje pokopališča Fort Richardson, kjer so vojaki pokopani. Kot je dejal, lahko spomin na boj proti skupnim sovražnikom pomaga pri ponovnem vzpostavljanju stikov med stranema v trenutnih razmerah.

Poleg tega se je srečal tudi s tamkajšnjim nadškofom ruske pravoslavne cerkve Aleksejem. Aljaska je bila namreč v preteklosti ruska kolonija, nakar jo je car Aleksander II. leta 1867 prodal ZDA.

