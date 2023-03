Med znanimi Slovenci izbruhnila prava vojna: razkrivamo ozadje dogajanja (VIDEO)

Pero Martič je pred časom preko YouTube kanala sporočil, da je VBO Star Fight, ki naj bi bil 1. aprila v ljubljanski Hali Tivoli, odpovedan. Nekateri borci so odpovedali svoj nastop, je povedal in pojasnil, da organizacija za to ni kriva. Med drugim bi se morali v ringu pomeriti tudi Laura Beranič in Gregor Čeglaj, in sicer proti Hajdi in Anžetu, ki smo ju spoznali v šovu Poroka na prvi pogled. Prav slednja sta se januarja odločila, da v bojih ne bosta sodelovala.

Vpleteni sprva o razlogih za odpoved težko pričakovanega dogodka niso želeli javno govoriti, je pa pred dnevi Uroš Čeglaj, ki je pomagal pri organizaciji dogodka, za to obtožil Hajdi in Anžeta. Par naj bi tik pred zdajci za sodelovanje zahteval več tisoč evrov. Kot je dejal Čeglaj, odpovedi takšnih dogodkov niso mačji kašelj, saj je v ozadju veliko dela, dogovorov in konec koncev – tudi denarja. Pravi, da bi se lahko organizatorji odločili za nadomestne bojevalce, a se to ni zgodilo, saj so ljudje, ki so vstopnice že kupili, le te kupili zaradi oglaševanih dvobojev.

Kmalu se je na Instagramu oglasila tudi Hajdi, ki je Čeglajeve besede o tem, da naj bi z možem zahtevala honorar, ostro zanikala. Kot je dejala, se organizatorji niso držali dogovorov. Med drugim jo je zmotilo število vstopnic, ki naj bi jim jih za sodelovanje ponudili organizatorji. Sprva naj bi jim obljubili več deset vstopnic, na koncu pa le po štiri. Kot nam je dejala v telefonskem pogovoru, ju je zmotilo tudi dejstvo, da so ves čas govorili o tem, da bo dogodek dobrodelen in da se bodo vsi borili zastonj, nato pa sta z Anžetom izvedela, da naj bi Gregorju Čeglaju za nastop v ringu obljubili plačilo. »Ali se vam zdi to pošteno do nas ostalih?« se sprašuje svetlolaska.

Laura: Prepričevala sta me, da nas bodo le izkoristili

Laura Beranič je na Instagramu dejala, da je sicer tudi njo zmotilo nekoliko nižje število ponujenih vstopnic, a da so nato z organizatorji poiskali rešitev, s katero so bili vsi zadovoljni. Mariborčanka trdi, da Hajdi in Anže nista dovolj trenirala za dvoboj, težave pa naj bi imela tudi z iskanjem sponzorjev. Kot pravi, je bila z njima stalno v kontaktu, saj naj bi jima skupaj s Čeglajem celo pomagala iskati trenerja. Kot pravi, naj bi jo nato Hajdi in Anže ves čas prepričevala, da jih bodo organizatorji le izkoristili. Hajdi naj bi ji zato dejala, da bosta en teden pred dogodkom zagrozila z odpovedjo, če jima za sodelovanje ne bodo plačali.

Anže: Če bi se mi šlo za denar, bi od Čeglaja vzel 5000 evrov

Pogovarjali smo se tudi z Anžetom, ki pravi, da z ženo nista nikogar izsiljevala za denar. »To je čista laž. Če bi mi bilo do denarja, ne bi odpovedal vsega skupaj, saj bi od Čeglaja dobil 5000 evrov, če bi dobil eno rundo,« je dejal. Kot pravi, prav tako ne držijo trditve Čeglaja, da se na dvoboj ni pripravljal, ampak je treniral naskrivaj. A kot pravi, se je nato med treningom poškodoval, doletela ga je namreč hernija diska. Zaradi vsega skupaj ni več videl smisla, da sodeluje v dvoboju, saj kot pravi, ne bi imel ničesar od tega. Kot še pravi, ima za vse svoje trditve tudi dokaze, ki jih bo v kratkem objavil na Instagramu.

Hajdi in Anže trdita, da je bila ideja o tem, da bi zagrozili z odpovedjo dogodka, v kolikor ne dobijo honorarja, pravzaprav Laurina ideja, a naj bi ta nato krivdo prevalila nanju.