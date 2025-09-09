Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Pretekli dnevi so minili v znamenju porok – na slovenski sceni se je poročilo kar nekaj znanih in manj znanih obrazov. Čeprav glavno pozornost običajno pritegnejo mladoporočenci, so nepogrešljiv del vsakega slavja tudi svati, ki s svojo energijo in prisotnostjo dopolnijo poročno zgodbo.

Tokrat sta med povabljenimi izstopala tudi Nastja Kramer Pesek in njen mož Filip Pesek, sin priljubljene televizijske voditeljice Rosvite Pesek. Sama sta že nekaj časa poročena, a tokrat sta se kot svata udeležila razkošne poroke v Italiji.

Nastja je na Instagramu razkrila nekaj utrinkov s slavja in zapisala:

»Utrinki iz tridnevne slovensko-ameriške poroke v Toskani. Poglej zadnji video, da vidiš, kako čudovito obleko je imela nevesta.«.

Objavila je tudi razkošen meni, s katerim sta mladoporočenca razvajala svoje svate.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Za predjed so postregli raviole z rikoto in limeto, obogatene z avokadovo kremo, sezonskim sadjem in nežno plastjo mocarele, ter raviole z burato in pistacijo, podprte z jajčevčevo kremo in sušenim paradižnikom.

Kot prvo jed so gostje okusili domačo vinsko lazanjo s telečjim ragujem, prelito s fondijem iz kar 36 mesecev zorjenega parmezana.

Glavna jed je bila prava paša za brbončice – počasi kuhane goveje ličnice v omaki iz prestižnega vina Brunello di Montalcino, ob katerih so postregli plasteni krompirjev millefeuille.

Za piko na i pa je sledila kava z izborom drobnih sladic, ki so zaokrožile vrhunsko kulinarično doživetje.

Tridnevno slavje v čarobni Toskani, s prepletom slovenskih in ameriških tradicij, je navdušilo tudi številne sledilce. Fotografije in posnetki pričajo, da je šlo za dogodek, ki bo ostal v spominu – tako mladoporočencema kot svatom, ki so bili del nepozabne zgodbe.