Med snemanjem šova seksal z drugo: Sandi priznal, da je bil pri njej večkrat, ko so ugasnile kamere!

Drama v šovu Poroka na prvi pogled se je razplamtela kot še nikoli. Ženin Sandi je javno priznal, da mu dodeljena žena Viki preprosto ni všeč. »Ni preskočila iskrica,« je povedal brez dlake na jeziku, a dodal, da ga je močno povleklo k drugi ženski: k Vikijini priči Milki, kot ji ljubkovalno pravi, k Milkici.

»Iskrica je preskočila že na poroki,« je povedal Sandi. »Pogledala sva se nekajkrat, in čeprav tega nisem želel pokazati, sem čutil, da je nekaj med nama. Potrdilo se je, ko mi je prva pisala na Instagramu,« nam je zaupal.

Dodaja, da »ljudje pogosto pozabijo, da možgani potrebujejo le sedem sekund, da začutijo, ali je to to ali ne. Vse tisto 'spoznavanje' po en mesec ali več je pogosto le pretvarjanje.«

In potem je šlo hitro. Sandi priznava, da sta z Milko že prvo noč, ko je prišel v Ljubljano, preživela intimne trenutke. »Bilo mi je zelo lepo,« pove.

Po burnem prepiru z ženo Viki je zapustil skupno stanovanje in prespal doma, tam pa mu je družbo delala kar Milkica. »Da, večkrat sva se dobivala med potekom eksperimenta,« je priznal za Slovenske novice in pojasnil, da je lahko pobegnil stran od kamer zvečer, ko je šel spat k sebi domov.

Sandi o odnosu z ženo nima lepih besed: »Obnašala se je grdo, bila je sebična. Na poročnem potovanju ni pokazala nobene želje, da bi skupaj kaj doživela kot par. Tudi na mojem rojstnem dnevu je bilo jasno, da nisva na isti valovni dolžini.«

Slovenija ga obsoja, a Sandi pravi

Sandi pravi, da je tarča ostrih komentarjev: »Slovenija me obsoja napačno, sodeč po komentarjih, ampak vidim, da komentirajo predvsem ženske, ki so zapuščene v svojih poznih letih in jezne na moške. Moški, ki komentirajo, so pa ljubosumni.«

