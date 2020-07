Med prvimi skočila v kopalke

Tudi kravice na travnatih površinah se čudijo tem termam.

je ponosna na svoje dolenjske korenine, na podeželje pod Gorjanci se pogosto in rada vrača. Tokrat se je na Dolenjsko odpravila, da bi se na lastne oči prepričala, kako so se iznadljivi Dolenjci domislili ogromnega bazena, za katerega niso odšteli celega premoženja.»Sredi ničesar so v Suhadolu pod Gorjanci lokalnim otrokom z balami sena in posebno folijo pričarali vodno veselje! Če v tem uživamo tudi malo starejši, ni prav nič narobe, kajne? Tudi kravice na travnatih površinah se čudijo tem termam, ki so bile v teh čudnih časih narejene iz dobre volje domačinov! Pa na zdravje!« je simpatična voditeljica zapisala ob fotografiji, ki jo je delila s svojimi prijatelji in sledilci in na kateri na robu tega izjemno zanimivega bazena pozira v kopalkah in s kozarcem cvička v roki.Pa naj še kdo reče, da je treba za poletno osvežitev odpreti denarnico.