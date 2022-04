Med poslanci tudi član skupine Mi2

Miha Lamut je bil dolgoletni šef tehnike in nepogrešljivi član glasbene skupine Mi2. Kandidiral je na listi stranke Gibanje Svoboda v volilnem okraju Celje 1 in bil izvoljen.

»Ob izvolitvi za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije mu soborci iz nočne izmene iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha. Srečno, Miha – ostani neustrašen in delaj dobro še naprej!« Tako so zapisali na facebooku glasbene skupine. Mnogi so mu pod objavo novice čestitali, eden pa se je pošalil: »Čuvajte mu mesto, čez štiri leta se vrne nazaj.«