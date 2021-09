Med oddajo v živo šokiral voditeljico Ano: Bejž v pi***! (VIDEO)

Gledalci jutranjega programa RTV Slovenija so bili priča zadregi voditeljice Ana Tavčar Pirkovič v družbi gosta v studiu. Ko je namreč spregovoril gledalec, ki je poklical v oddajo, je dobesedno obnemela: »Ja? A sem na vrsti? Dober dan. Viktor iz Primorske. A bejž v pi***!« je dejal in prekinil klic. No, povsem verjetno je, da je klic prekinila produkcija. Ana je sprva šokirano razprla oči, nato pa dejala: »Joj! Tako se pa absolutno ne pogovarjamo ne na televiziji ne nikjer.«





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: