Med Klaro in Jasno je preskočila iskrica

Zapel bo tudi koroški kantavtor Damjan Zih.

Ustvarjalecem oddaje Pri Črnem Petru idej očitno ne zmanjka. Tokratna bo še posebno zanimiva, ker se bo kar kresalo od štajerske energije na eni in koroške na drugi strani. Ne pozabimo, da ima tudinekaj koroške krvi, medtem ko se natakarica Sofija () prišteva med pristne Štajerke.Za Jasnino polkoroško dušo bo tokrat prišel v gostilno zapet Toni ma pa lepo kapo poseben gost, koroški kantavtor. Ker ima Jasna med Korošci dobre zveze, bo znova nastopila tudi temperamentna in strastna Korošica, ki je Pri Črnem Petru že navdušila s priredbo pesmi Jasmina in takrat vse pustila odprtih ust. Pravijo, da z leti človek vse težje sklepa nova prijateljstva, a za voditeljico Jasno to ne velja.Med njo in Klaro je tako iskra preskočila v trenutku. Klara je povedala, da je bila neizmerno vesela povabila v oddajo, pa ne le zaradi nastopa. »Od nekdaj sem si želela spoznati Jasno Kuljaj, saj mi je med vsemi ženskami na naši sceni največja carica! Na snemanje sem prišla z eno željo, in sicer da z Jasno narediva selfie! In sva ga,« pravi Klara, ki je Jasno konec poletja povabila na svojo poroko v Črno na Koroškem, enkrat pa se je ta oglasila na Klarinem ranču, kjer je njenaprvič jahala čisto pravega konja.Jasna nam je povedala, da jo s Klaro, ki je tudi mlada mamica, veže veliko skupnih točk in da jo zdaj prav to prijateljstvo povezuje z njeno rodno Koroško, saj je letos preminil njen dedek. Tokrat bo Klara skupaj s plesalkami Plesnega mesta pripravila posebno atraktivno glasbeno točko Vav, sem zakričala! Za dodatno mero koroške energije bosta poskrbela bratain, bolj znana kot BQL, ki bosta predstavila novo skladbo Budala, za koreografijo katere bodo spet poskrbela dekleta Plesnega mesta. Sicer pa bodo osrednje glasbene gostje Vesele Štajerke, ki bodo prinesle tudi škatlico v obliki srčka in gledalcem ponudile nekaj skrivnostnih namigov, kaj neki bi se lahko skrivalo v njej.Med gledalci, ki bodo na družabnih omrežjih v času trajanja oddaje Pri Črnem Petru ugibali in tudi uganili, kaj neki bi se lahko skrivalo v srčku, pa bodo izžrebali tistega, ki ga bo tudi dobil. Nesojeni športnik Franci () se bo tokrat hvalil, da je bil nekoč tudi košarkarska zvezda, z gasilcempa se bosta pomerila v metanju na koš. Videli in slišali bomo še Ansambel Vzrok, Ansambel Banovšek in Polkaholike.