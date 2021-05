Med Gregorjem in tekmovalko počilo, ko so kamere ugasnile (FOTO)

Ana Pusovnik. FOTO: Pop TV



Gregor: Tale punčka ne ve, kaj bi sama s seboj

Gregor Čeglaj. FOTO: Pop TV

V šovu Sanjski moški se za srcebori tudi nekdanja misica. Simpatična Korošica je bila doslej že na skoraj vsakem skupinskem zmenku, zato v očeh marsikaterega gledalca tudi predstavlja močno tekmico. A očitno se je po koncu snemanja med njima z Gregorjem zataknilo. V javnost je namreč pricurljala informacija, da je Gregor temnolaso lepotico blokiral na instagramu.Ana nam je potrdila, da jo je Gregor blokiral. Kaj točno se je zgodilo, nam za zdaj ni želela razkriti, je pa dejala, da se ji zdi takšno obnašanje skrajno otročje in nezrelo. »Lahko tudi povem, da dotični ne zna komunicirati in da to samo kaže njegovo aroganco,« je še dejala. Na vso to dramo, ki je završala med gledalci, pa se je na instagramu odzvala takole: »To je itak after šov drama. Potem ko prideš v realno življenje, kjer ugotoviš, da dotični ni sposoben komunikacije in izmenjave mnenj.« Zakaj »dotični«? Ana nam je razkrila še, da Gregor ne želi, da ga poimensko omenja.Kaj pa na vse to pravi Gregor? Kot nam je dejal v telefonskem pogovoru, se ne želi spuščati na tak nivo. »Ne vem, kaj naj rečem. Jaz se ne mislim na takšne otročje nivoje spuščati. Mene in moje slike izkorišča za svojo promocijo in za svoj Onlyfans,« nam je pojasnil. Kot še pravi, je Ani dejal, naj ne uporablja več njegovega imena in fotografij za samopromocijo. »Jaz se tega več ne grem, ne da se mi s temi otroškimi 'forami' ukvarjati. Imam več pomembnih stvari v življenju,« je poudaril in dodal, da je bila blokada na instagramu edina rešitev. »Tale punčka ne ve, kaj bi sama s seboj. Brez službe je in brez vsega, zato ne ve, kaj bi počela, in ji ostaneta le tračanje in instagram,« še pravi Gregor, ki dodaja, da sam raje uživa življenje.