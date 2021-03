Med glasbenike je globoko zarezala politika

Ideja za obuditev pesmi je nastala na podlagi mojega intervjuja za Slovenske novice.

Pred kratkim smo poročali o veseli novici, ki jo je na družabnih omrežjih s svojimi oboževalkami in oboževalci delila, ko je po 30 letih z glasbeniki prepevala pesem Svobodno sonce. »Odmik v lastno ustvarjalnost. Za nas, za vas, za glasbo, za umetnost in pa v razmislek sporočilo skladbe z naslovom Svobodno sonce. Po 30 letih smo jo z glasbenimi kolegi oživili. Kmalu v etru,« je zapisala pevka, ki se tako kot številni drugi trudi ustvarjati tudi v času epidemije. Zdaj pa se je oglasil priznani glasbenik, ki nam je pojasnil okoliščine, v katerih je nastala nova različica pesmi.Skladbo Svobodno sonce je javnost prvič slišala leta 1992, napisana pa je bila v čast osamosvajanja Slovenije. Avtor glasbe in aranžmaja je, besedilo pa je napisal»Helena je sicer dobra ženska, ni pa ona s kolegi znova obudila Svobodnega sonca. Ideja za obuditev pesmi je nastala na podlagi mojega intervjuja za Slovenske novice, ki ga je z mano opravil Dejan Vodovnik, čigar ideja je pravzaprav bila, da pesem obnovimo. Po intervjuju sem poklical Aleša Klinarja in mu predlagal, da bi bilo dobro ob 30-letnici Slovenije obuditi Svobodno sonce. Moja ideja je obrodila sadove. Dobila sva se in sestavila osnovni seznam morebitnih nastopajočih, med katerimi je bila tudi Helena. Bilo je še veliko drugih, ki pa v novi različici niso hoteli nastopiti. Žal! Tudi med glasbenike je zelo globoko zarezala politika,« nam je pojasnil Rijavec, ki ga žalosti, da so glasbeniki razdeljeni.»To je naravnost noro,« dodaja in upa, da se bodo stvari umirile in se vrzel med njimi ne bo še poglobila.