Med dopustom mu je pes padel v vodo

Kuža je pogoltnil nekaj slane vode.

Radijecje imel z letošnjim dopustom smolo. In to ne le enkrat. Dopustniška izkušnja mu ni ostala v najlepšem spominu in se, kot pravi, tja, kjer je tokrat počitnikoval, ne namerava vračati. Potem pa je smolo imel še eden od njegovih treh pasjih ljubljencev, ki gredo seveda z njim.»Letos smo imeli tudi gliser. Počitnikovali smo z družbo na enem od hrvaških butičnih otokov, kjer ni tako rekoč ničesar razen male trgovine, nekaj hiš domačinov in pomol. A meni in moji družbi tak robinzonski dopust ustreza. Rad se umaknem v tišino in mir. Nekateri bi se dolgočasili, mi pa se nismo. Lovili smo ribe, se potapljali, marsikateri obrok smo si ulovili kar sami. Za vsako večjo ali drugo stvar pa je treba na celino,« pravi. Prijateljica je bila ob vračanju med pristajanjem gliserja nepazljiva. Ob skakanju s čolna na pomol je po nesreči gliser potisnila malce nazaj od pomola, enemu od psov pa je spodrsnilo in je padel v vodo. »Ustrašil sem se, pes še bolj in v paniki, ker ga je zaradi padca potegnilo pod gladino, si je med plavanjem poškodoval prst. Sicer imajo vsi trije na čolnu k sreči vedno rešilne jopiče, a se je vseeno ustrašil,« pravi.Poškodba očitno ni bila mačji kašelj, pa tudi Kori si ni želel nobenih dodatnih presenečenj, saj se z zdravjem in poškodbami ne gre igrati. »Brez debate je bilopsa treba spraviti do veterinarja, kar pa je pomenilo težavo, saj ga na otoku ni, najbližji pa je bil v Zadru. Navsezgodaj zjutraj sva morala na katamaran do Zadra in nato nazaj. Kot zakleto se je ob vračanju med Ugljanom in Ižem pokvaril sredi odprtega morja, na koncu sem brez prevoza s psom ostal na otoku Iž. Na srečo so trajekt s čolni privlekli turisti, ki so bili pripravljeni pomagati. Ampak še vedno je bilo treba z Iža na naš otok, kar pa ni bilo možno pred naslednjim dnem, in je nastala huda zagata. Po milijon klicih, ali je kje kdo, ki pozna koga s čolnom, da bi prišel po naju, sem po treh urah na našem otoku našel nekoga. Ta je po naju prišel kar z mojim gliserjem,« razlaga radijec, ki je srečen, da je njegov kosmatinec povsem okreval.