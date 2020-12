Matjaž Nemec nič več samski: kdo je črnolasa lepotica? (VIDEO)

Na praznični dan v dobri družbi. FOTO: Instagram

Vse kaže, da je eden naših najlepših poslancev(SD) po ločitvi leta 2018 z manekenkonašel novo ljubezen. Prvič po dveh letih zatišja je objavil posnetek, na katerem se z neznano črnolaso lepotico objet podi po zasneženi pokrajini.Nemec je že pred časom za Ono plus spregovoril, da je njegovo srce spet napolnjeno z ljubeznijo. »Doživljam obdobje ponovne osebnostne preobrazbe, v kateri ima ljubezen glavno vlogo. Govorim o ljubezni do osebe, ki me v zadnjem obdobju spodbuja k temu, da polno živim.« Povedal je, da gre za osebo, ki »mi kaže drug obraz življenja, me žene v to, da iščem vedno nove izzive in sem vrelec neskončne energije«.Sedaj je na čudovit božični dan naposled razkril, katera mu je pognala kri po žilah. Naj traja!