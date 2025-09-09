Matjaž konkreten v šovu: »Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bova spala skupaj«

Šov Poroka na prvi pogled ostaja eden osrednjih paradnih projektov Planet TV, ki z mešanico resničnostne romantike, psihološkega eksperimenta in družbenih izzivov vzbuja zanimanje javnosti.

Prvi vtisi o parih, ki s pomočjo strokovnjakov poskušajo najti ljubezen svojega življenja, so zelo pozitivni. Medtem ko se je poročil še zadnji par eksperimenta, se je nekaterim novopečenim zakonskim parom že uspelo nekoliko bolje spoznati.

Predvsem Matjaž si zelo želi, da bi z njegovo nevesto Mili čim prej naredila naslednji korak v njuni zvezi. Prav zaradi velike želje je sprejel odločitev, da jo bo cel dan razvajal in upal, da bo to vodilo do potrditve v njuni zvezi, ki jo že z nestrpnostjo čaka.

Naredil vse

FOTO: Planet TV

Matjaž je malo, kot je rekel, študiral in potem nevesti naštel vrsto razvajanj. »Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bova spala skupaj!« je povedal v kamero. In res je Mili predlagal najprej jakuzi, da se malo sprostita, potem savno in tudi masažo.

»Upam, da bo 'ratalo',« je potem nagajivo zašepetal v kamero.