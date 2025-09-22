Matjaž Han sredi Mosteca zapel pesem o Tini: takole je zvenela (VIDEO)

Na sončno nedeljo je bilo v ljubljanskem Mostecu tradicionalno druženje Socialnih demokratov, ki je letos potekalo v pravem predvolilnem duhu. Dogodek je privabil člane in simpatizerje stranke, med resnimi političnimi poudarki pa ni manjkalo dobre volje in glasbe.

Han po kritikah Goloba prijel za mikrofon

Po nagovoru, v katerem je opozoril na nezaupanje ljudi v politiko in pozval k manj nepremišljenim obljubam, se je predsednik SD Matjaž Han odpravil na oder – tokrat v popolnoma drugačni vlogi. Ob spremljavi banda je zapel legendarno pesem Tina skupine Bazar iz leta 1984 in občinstvo pozval, naj sodelujejo s ploskanjem.

Sproščena izvedba, ki jo v originalu poje Primorec Slavko Ivančić, je navdušila zbrane, marsikdo pa je ob besedilu »Tina ne verjame« pomislil na Tino Gaber Golob, soprogo predsednika vlade, ki zadnje tedne polni medijske naslovnice in družabna omrežja.

Posnetek Hanovega nastopa je na družbenih omrežjih delil piarovec SD Denis Sarkić, ki je zapisal: »Tradicionalno druženje Socialnih demokratov in demokratk v Mostecu. Predsednik Matjaž Han na odru, kjer lahko pojemo svobodne pesmi in vsi na polno uživamo v druženju.«

(Oglejte si posnetek):

Naloga politike ni, da jezi ljudi

V svojem govoru je Han ostro opozoril na nevarnost praznih obljub. Po njegovem ljudje ne bodo več verjeli politikom, dokler se ne izboljša izkušnja z državo in njenimi storitvami. Zato je pojasnil, da je včasih bolje predstaviti manj predlogov, a tiste, ki so premišljeni in utemeljeni.

Obregnil se je tudi ob razburjenje zaradi predloga o obvezni božičnici, ki ga je v javnost poslal premier Robert Golob. »Naloga politike ni, da jezi ljudi, ampak da umirjeno in razumno rešuje njihove probleme,« je poudaril.

Han je spregovoril tudi o davčni politiki. SD se zavzema za davčno razbremenitev dela, a le z usklajenimi in premišljenimi ukrepi, ki bodo upoštevali tako potrebe države kot zmožnosti gospodarstva.

Priprave na volitve potekajo dobro, so v zaključku evidentiranja kandidatov, program se piše, je nadaljeval. Zaveda se, da prihajajoče obdobje ne bo enostavno, a so pripravljeni, je pristavil.

Vprašanju, ali bi še sodelovali z Gibanjem Svoboda, se je izognil z odgovorom, da bodo mandat odpeljali do konca in da so »naredili kar nekaj dobrih zadev, tudi kakšne napake«, da pa bodo volivci ocenili delo vlade v zadnjih štirih letih.