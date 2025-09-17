  • Delo d.o.o.
POROKA NA PRVI POGLED

Matic iz slovenskega šova opisal svojo izkušnjo z žensko, ko ni bila pobrita

Kot je povedal, je ženska sicer imela vedno pobrite noge, samo enkrat niso bile.
Matic in Janja FOTO: Planet TV/zaslonska slika
Matic in Janja FOTO: Planet TV/zaslonska slika
A. Ka.
 17. 9. 2025 | 17:59
A+A-

V letošnji sezoni šova Poroka na prvi pogled ni dolgčas. Kot razkriva napovednik, se bodo pari v naslednji oddaji še vedno spoznavali na medenih tednih. Janja in Matic sta se tam med drugim pogovarjala o ženskah.

image_alt
Zavrelo v Poroka na prvi pogled, kazali bodo sredince

Matic je spregovoril o svoji izkušnji z nekdanjim dekletom, ko ni imela pobritih nog. »Lahko povem, da sem imel eno izkušnjo o eni moji bivši. Potem ko sem jo pošlatal po nogah, je bilo tako, kot da bi svojo brado šlatal in je bil malo čuden občutek,« je dejal. Janja mu je nato rekla, »kot da bi se moškega«, on pa ji je v smehu pritrdil.

Kot je povedal, je dekle sicer imelo vedno pobrite noge, samo enkrat ne.

image_alt
Ženin Sandi osvaja njeno prijateljico: Komaj čakam, da jo spoznam in peljem na zmenek

Matic v prihodnji oddaji tudi pove, da se sam brije po bradi in morda še po kakšnih delih, ki niso za v javnost.

Več iz teme

Poroka na prvi pogledresničnostni šovdlake
