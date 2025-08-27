OBJEMI GOVORIJO VEČ KOT BESEDE?

Matevž Šalehar - Hamo novo ljubezen menda našel pri novinarki RTV

Paparaci naj bi Hamota ujel, kako se objema in si je nasploh blizu z lepo novinarko TV Slovenija Petro Merc.
Fotografija: Matevž Šalehar - Hamo. Foto: Dejan Javornik, Slovenske novice
Matevž Šalehar - Hamo. Foto: Dejan Javornik, Slovenske novice

N. Č.
27.08.2025 ob 16:45
N. Č.
27.08.2025 ob 16:45

Čas branja: 1:53 min.

Čeprav se poletje počasi nagiba h koncu, se romantične zgodbe v svetu znanih Slovencev še zdaleč ne ohlajajo. Po naših informacijah, ki so jih zaznali paparaci in namigih vira z RTV Slovenija, se zdi, da se piše nova ljubezenska pravljica: pevec Matevž Šalehar - Hamo, frontman skupine Hamo & Tribute 2 Love, naj bi srečo našel v objemu dolgoletne novinarke RTV Slovenija Petre Marc.

Novinarka TV Slovenija Petra Marc. FOTO: Adrian Pregelj, RTV Slovenija
Novinarka TV Slovenija Petra Marc. FOTO: Adrian Pregelj, RTV Slovenija

Paparaci ujeli objeme

Po besedah paparaca naj bi Hamota z lepo televizijsko novinarko ujeli med objemi in nasploh v družbi, ki kaže na več kot le prijateljstvo. Kot kaže, je glasbenik po lanskem razhodu z voditeljico Taro Zupančič tako znova našel osebo, ob kateri se počuti sproščeno in domače.

Na naša vprašanja sta se odzvala oba, a ostala zadržana.

Petra Marc nam je odgovorila: »Zasebnega življenja z javnostjo ne delim, želela bi, da tako tudi ostane. Hamo je vrhunski slovenski pevec, bila sem na številnih koncertih skupine Hamo & Tribute 2 Love in zato vse člane skupine poznam.«

Hamo pa je povedal, da je vajen marsičesa, kar se o njem piše v medijih in v tem ne vidi koristi, trenutno pa misli usmerja v glasbo: »Jutri me čaka koncert z Big Bandom v Križankah.«

Čeprav nobeden od njiju govoric ni zanikal, oba jasno kažeta, da svojega zasebnega življenja ne želita obešati na veliki zvon.

Petra Marc sicer profesionalno pokriva zunanjepolitične in obrambne teme za informativni program TV Slovenija, Hamo pa s svojo skupino ostaja eden najbolj priljubljenih domačih izvajalcev, znan po čustvenih baladah in energičnih koncertih.

Več iz te teme:

Petra Marc Matevž Šalehar - Hamo RTV Slovenija ljubezen

