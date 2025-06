Ste se kdaj vprašali, kako čustvena je umetna inteligenca? Zdaj so se veliki jezikovni modeli tako razvili, da se je z njimi mogoče pogovarjati že skoraj kot z ljudmi.

»Veliko srečo imamo, ali pa tudi ne, da kot človeštvo živimo na pragu dobe, ki jo bo zaznamovala umetna inteligenca. Na vsakem koraku smo v stiku z njo. Vedno več vprašanj ji zastavljamo in med njimi so tudi ljubezenska. Se mi pa ob tem poraja vprašanje, kako osamljena, ali pač ne, je umetna inteligenca. Je Chat GPT samski ali v razmerju z drugimi jezikovnimi modeli? Bo na neki stopnji razvil tudi pristna človeška čustva? Glede na to, da smo zaenkrat mi tisti, ki ga učimo, lahko sklepamo, da bo razmišljal kot človek. V skupini se strinjamo, da nima smisla biti sam, ker če se ne ljubiš, samo še delaš z dneva v dan,« pravi Matevž Šalehar - Hamo, ki je že poskusil napisati pesem v svojem stilu s pomočjo Chat GPT, a je zaenkrat pri tem sam še nekoliko spretnejši. Novo pesem bodo lahko oboževalci s Hamom zapeli 28. avgusta v Križankah, kjer bo nastopil z Big Bandom RTV Slovenija, oktobra pa bosta z bratom Miho napadla gledališke odre z glasbeno komedijo Brata.

»Dobro napredujemo, ravno ta teden smo prišli do konca in ugotovili, da bomo morali en del še nekoliko spremeniti. A zgodba stoji in komaj čakam, da spet stopiva skupaj na odre. Če ne na glasbene, pa vsaj gledališke,« se namuzne Hamo, ki je z bratom nekoč igral v skupini Babewatch.