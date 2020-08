Materinstvo jo je spremenilo

Postala sem še bolj ljubeča in čustvena.

Pevkaletošnjega rojstnega dne prav gotovo ne bo tako hitro pozabila. Čeprav ne gre za okroglo številko, je bilo praznovanje posebno zato, ker ga je doživela v družinskem krogu na Štajerskem, kjer je njen partnerposkrbel za nemalo presenečenj.»Nabavil je meso, zelenjavo in pijačo in vse tudi pripravil. Ne samo prinesel, postavil in postregel, ampak tudi spekel. Meso in celo torto zame! Mojo najljubšo, jagodno, seveda,« pravi Maja. Njenega veselja in dobre volje ni pokvaril niti dež. Kmalu za njim je posijalo sonce in piknik na prostem se je končal v prijetnem vzdušju. »Res je bil čudovit dan in po dolgem času smo bili vsi na kupu in je bilo res veselo. Posebnega darila ni bilo. Med drugim sem dobila masažo in komaj čakam, da grem na razvajanje. Tudi rož sem bila vesela, saj jih imam rada,« pravi pevka.Obdarila pa se je tudi sama. »Kupila sem si rdeče adidaske, ki sem si jih tako želela,« razkrije. Na rojstne dni ne gleda kot na nekaj posebnega. »Še ena številka več je vsako leto, ampak počutim se precej mlajšo, kot sem. Z leti se ne obremenjujem, vsaj za zdaj ne. Emšo pač, a mislim, da je najpomembnejše, kako se človek počuti v svoji koži,« še pove. Pri kondiciji in odličnem počutju ji pomaga skrb za hčerkico.je vesela in čudovita deklica, vsak dan me razveseljuje in preseneča. Zdaj je dobila dva zobka in je bila malo sitna, ampak načeloma je zelo pridna. Kar hitro se zamoti z igračami. Ni se še začela plaziti, ampak dela take akrobacije po postelji, obrača se gor in dol, noge daje v usta ... Res je neverjetna. Nikoli mi ni dolgčas z njo! Materinstvo me je seveda spremenilo, nisva samo midva z Markom. Zdaj smo trije. Postala sem še bolj ljubeča in čustvena, veliko bolj potrpežljiva in mirna. Znam se ustaviti in si reči, da me bo vse počakalo,« pove. Čeprav je glede nastopov še vedno velika negotovost, petja ni zanemarila. Vsako nedeljo ob 19.30 v živo prepeva tudi na svojem profilu na instagramu.