Matej šokiran, prosil je za sredstva proti bolečinam

V novi epizodi šova Ljubezen na deželi je pokalo od romantike med Denisom Tajhmanom in Metko Krajnc – ponudila mu je namreč poročni jarem in ga pustila brez besed. Denis se je pozneje na izletu le sprostil. Metko je presenetil z vožnjo s štirikolesniki, romantiko sta nadaljevala na obali, kjer sta uživala v sončnem zahodu. Denisu se je izlet zdel popoln, Metka ga je pohvalila, da zna izbirati romantične trenutke.

Metka in Denis sta uživala v romantiki. FOTO: Pop Tv

Tatu bikove glave

Tudi Mihaela Kranjc je svojega snubca Mateja Rokavca šokirala. V Ljubljani mu je pripravila presenečenje, ki ni tipično romantično. »Zdaj ga bom malo testirala, kako pogumen je, pa da vidimo, če je pravi.« Matej se je prepustil: »Tudi če bi bilo treba na konec sveta iti ali pa na vrh Triglava. Ni nobenega problema iti z njo.« Toda ostal je brez besed, ko ga je Mihaela pripeljala pred salon za tetoviranje. Vprašal je, ali imajo kaj proti bolečinam, toda na koncu dejal, da je bil to zadetek v polno. Tetovirati sta si dala vsak polovico bikove glave, tetovaža pa bo Mihaelo spominjala na celotno izkušnjo.

Mihaela je uživala v Matejevi družbi. Povedala je, da se lahko zanese nanj, da se ob njem počuti varno in še nasmeji se. Mateju pa se je njegova draga zdela navihana in nagajiva. Všeč mu je bilo, ker imata oba rada adrenalin in ne marata poležavanja. Po lepo preživetem dnevu sta noč preživela v hotelu: »Mogoče je danes tista noč, ko si bova končno razkrila vse tetovaže, ki jih imava.«

Spoznala Damjana in Barbaro

Mitja Rus in Sonja Plešnar pa sta spoznala lepo družinico Damjana Šalamuna. Z njegovo Barbaro sta se spoznala v četrti sezoni Ljubezni pod domače, in povila lepo štručko. Njuna dojenčica je bila takrat stara komaj mesec dni. Sonja je bila raznežena: »Iz njiju seva nekakšna toplina in harmonija.« Pojasnila je, da je bil Damjan favorit njene tete, zato je bila vesela, ker je lahko spoznala njegovo lepo družinico. Damjan je Mitju zaupal recept ljubezen: »Dovolj zaupanja, medsebojnega razumevanja, tudi kompromisov, vse mora biti.« Mitja pa se je čudil, ker je Damjanu uspelo zdržati ob toliko kandidatkah, na koncu pa je eno celo obdržal. Povedal je tudi, da sam še ni pripravljen na družino.