Matej Rimanič po zmagi na canskem festivalu: Teden dni pred snemanjem je šlo vse narobe

Tiktok, ki ga številni še vedno vidijo kot platformo za neumnosti, je veliko več, dokazuje ekipa pod vodstvom mladega režiserja, scenarista in igralca iz Kopra Mateja Rimaniča. Na letošnjem canskem filmskem festivalu so mladi ustvarjalci prejeli veliko nagrado v kategoriji kratkih filmov na tiktoku.

Kratki film Love In Plane Sight, dolg dve minuti in 36 sekund, je tako pokoril kar 44 sodelujočih držav. Film o porajajočem se ljubezenskem razmerju med sosedoma, ki komunicirata na zelo prikupen način s papirnatimi aviončki, je tekmoval v resnično globalni konkurenci. Med kratkimi, izvirnimi videoposnetki, dolgimi od 30 sekund do treh minut, v premierni izvedbi tekmovanja (z »družbenim« imenom #TikTokShortFilm) so letos v Cannesu podelili dve veliki nagradi, in ena je šla v slovenske roke. Na festivalu so filmi skupaj zabeležili več kot 4,5 milijarde ogledov, kar je izjemna številka.

Težave na snemanju

V ekipi so poleg Rimaniča sodelovali še direktor fotografije Nik Kranjec, igralka Eva Mlakar, oblikovalec zvoka Alen Fekonja in svetovalec Luka Jurinčič. Želeli so posneti nemi film, ker je bilo tekmovanje globalno in bi ga na ta način najlažje razumela največja množica ljudi. »Prijave so bile na tiktoku odprte mesec dni. Z ekipo smo se takoj po objavi združili in hoteli posneti film, a je šlo vse narobe in smo šele teden dni pred rokom začeli snemati.«

Na vprašanje, kaj je šlo narobe, Rimanič odgovarja, da so imeli zaplete s scenariji, ker so bili preveč kompleksni, pred začetkom snemanja pa se jim je razbil še dron. »Dan pred snemanjem mi je poleg tega dekle namignilo, da me bo pustilo, in sem bil zelo žalosten. V nedeljo, ko smo film posneli, sva se razšla. Težav ni bilo konec, v postprodukciji nas je hecala še glasba. A nam je na koncu uspelo in dan pred zaključkom roka smo filmček poslali žiriji.«

Prvič na letalu

Prejšnji teden v četrtek je Matej Rimanič z Nikom Kranjcem letel v Francijo na veličastni dogodek, načrtovan v petek. »Izkušnja je bila izjemna, saj sem bil prvič na letalu. In to še zastonj! Priznam, malo me je bilo strah, a predvsem zaradi navdušenja. Povedal sem stevardesam, ki so mi prijazno razkazale letalo in me celo peljale v pilotsko kabino. In ne samo to, tam sem se lahko usedel na kapetanov stol. Na letališču naju je pričakal šofer v range roverju, ki nama je obvezno odpiral vrata in se celo jezil, če sva hotela to storiti sama.

Hotel Marriottsmo je bil zelo zvezdniško obarvan, dva hotela naprej je bil tudi Tom Cruise s soigralci.

Rdeča preproga

Ko človek vidi takšno razkošje in prestiž, priznam, mu zastane srce od veselja. Takoj sva šla z Nikom v akcijo in sledil je obvezen popoldanski nakup primernih oblačil. Nik je kupil novo srajco in hlače, jaz fensi srajčko in sva jo mahnila žurat.«

Naslednje jutro je bilo rezervirano za intervjuje, popoldne pa je podelitev potekala v odprtem ateljeju, kjer je prišel do izraza lahkoten poletni vibe z odprtim barom in s finimi prigrizki. Ustvarjalcem so se pridružili žiranti in povezovalec, po podelitvi nagrad pa so jih z luksuzno ladjo peljali nazaj do hotela. Po kratki osvežitvi je sledila večerja, po njej pa nepozabna rdeča preproga.

»Rdeča preproga je res nekaj posebnega, kar lahko doživiš v življenju. Uau je biti tam! Na desetine lepo urejenih varnostnikov skrbi, da 'promet' na preprogi poteka tekoče, z obeh straneh so fotografi, nad preprogo in zraven nje pa so reflektorji tako močni, da misliš, da je dan. Užival sem v celotni izjemni priložnosti in izkušnji.«

Matej Rimanič z Nikom Kranjcem, direktorjem fotografije. FOTO: Nik Kranjec

Priznanje delu

Matej Rimanič kjub mladosti, star je 21 let, ostaja prizemljen. »Prednosti zmage na festivalu in sprehoda po rdeči preprogi vidim kot neko priznanje mojemu delu, saj bo moje ustvarjanje spoznalo večje število ljudi kot sicer. Slava ni pomembna zaradi fotografiranja in prepoznave na ulici, temveč je njena prednost prav v prepoznavi dela, zato hočem biti slaven, da ves svet vidi, kaj delam.«

Mladi ustvarjalec upa, da bo ekipi zmaga odprla nova vrata, saj si želijo snemati komedije. »Moj cilj je snemati celovečerne komedije, da pridem v širši svet. Želim si postati prvi Slovenec, ki bo dobil oskarja za komedijo. In po tem, ko bom prepoznaven, si želim imeti filmski festival, kjer bodo prestavljene samo komedije, ki v filmskem svetu niso toliko cenjene. Ko bom uspešen, bogat in bo moje ime nekaj štelo, bom lahko pomagal mlajšim nadobudnim režiserjem in ustvarjalcem.«

Veselje ob zmagi. Film o porajajočem se ljubezenskem razmerju med sosedoma je tekmoval v resnično globalni konkurenci. FOTO: Nik Kranjec

Trenutno samski

Simpatičen umetnik si po zaključku filmske kariere, ko bo v pokoju, želi imeti sladoledarne po vsem svetu. Z nagajivimi očmi in s prešernim nasmehom je Matej tarča ženskih pogledov, še posebej zdaj, ko je samski. A, dekleta, pozor. Prvi korak boste morale narediti same. »Zagovarjam, da mora punca narediti prvi korak. Ne vem, zakaj. Še vedno ostajam gentleman, ampak punca mora narediti prvi korak. Če je katera zainteresirana, naj me kar pokliče,« se nasmeje Primorec, ki s svojim mladostnim videzom mede vse okoli sebe.