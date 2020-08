MasterChef bo spet na malih zaslonih

Takšnega finala, kot ga bomo imeli letos, gledalci še niso videli.

Zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa so ustvarjalci za nekaj časa zaustavili snemanje priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija, že čez nekaj dni pa se vrača na male zaslone. Nadaljevanje šeste sezone bodo na POP TV v četrtek, 3. septembra, odprli s posebno dodatno epizodo, ki nas bo spomnila na napeto spomladansko dogajanje.Obudili bodo spomine na vse kuharske mojstrovine in neuspešne poskuse, se s tekmovalci smejali ukanam in jokali ob misli na družine. Omenjena epizoda bo sestavljena iz najboljših trenutkov spomladanskih epizod, pravo kuharsko tekmovanje s top deseterico pa se bo nadaljevalo v petek, ko se bo poslovil en tekmovalec.»Ker cenimo tradicijo, bomo njeno zapuščino oživljali tudi tako, da se bodo tekmovalci prvič v zgodovini kuharskega šova MasterChef Slovenija spopadli z eno najbolj priljubljenih slovenskih sladic. Upravičeno lahko rečemo, da je potica slovenska kraljica, zato že komaj čakamo na najslajši okus kvašenega testa in slastnih nadevov,« je eno od nalog, ki jih čakajo v jesenski sezoni, izdal sodnik, ki je vsako leto pripravil finalno sladico, pa se le namuzne, ko je govor o finalu. »Lahko obljubim, da je tudi letošnja finalna sladica nekaj posebnega, nekaj zlatega, ampak kaj ... Tega še ne smem izdati,« pove.Sodnikje skrivnostno komentiral celotno dogajanje: »Izzivi bodo prinesli še veliko zanimivih zapletov in preobratov. Takšnega finala, kot ga bomo imeli letos, gledalci še niso videli. Veliko novosti bo.«