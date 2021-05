Mary pojasnila ozadje hudega izbruha, pravega imena se ne sramuje

V šovu Sanjski moški se je vse vrtelo okoli 34-letne. Najprej se je sprla pred, ko jeočitala, da išče pozornost. Nato jo je Gregor povabil na pogovor na štiri oči, saj mu je prišlo na ušesa, da se obnaša drugače, ko je v njegovi družbi.»Dejansko se mi zdi, da sem prezrela za to ... Če mi kdo ni všeč, se to vidi. Ne morem skriti tega in tudi ne mislim,« je rekla, na koncu pa je pred njem še razkrila starost sotekmovalke, kar bi morala biti skrivnost. V hiši se je tej 18-letnici stemnilo pred očmi in v nedeljo zvečer je bil prepir glavna stvar pogovora v marsikaterem slovenskem gospodinjstvu.»To je bilo čisto spontano, nič ni bilo zlonamernega. Če bi prišla do mene, bi jaz pač vedela, da se to ne sme govoriti. Nimam nič od tega, tako da res je bilo spontano in nenamerno,« Mary pojasnjuje na instagramu. Ob vprašanjih sledilcev je priznala, da ji je v resnici ime, jo pa vsi kličejo Mary aliže od nekdaj.