Martinovanje bo pri Črnem Petru

Praznik vinogradnikov in vinarjev 11. novembra, ko god praznujejo tudi vsi Martini in Martine, je bil vedno vesel dogodek in dan, ko so se gospodarji zahvalili vsem, ki so jim med letom pomagali pri delu. Trud in težko delo v vinogradih sta poplačana, če je mlado vino dobro in ravno prav sladko. Običajno vinogradniki v svojih kleteh na dan, ko se mošt spremeni v vino, pripravijo tudi krst, obenem pa je to priložnost, da kakšno veselo zapojejo, ko kakšen godec raztegne meh, in ocenijo letino. A letošnje leto je zaradi epidemiološke situacije tudi za številne vinogradnike drugačno.V zidanicah ni veselih druženj in pokušin, gostilne so zaprte. A v zraku vendarle ves teden vse diši po martinovem, zato so se ustvarjalci oddaje Pri Črnem Petru na televiziji Planet TV, ki jo lahko gledamo ob sobotah zvečer, odločili, da se ne bodo izneverili tradiciji. V gostilni Pri Črnem Petru bo torej veselo, martinovali pa bodo na svoj način. Gostilno bo obiskala najbolj slavna mama vseh mam, mama Manka, ki jo upodablja, kreativni producent, scenarist in režiser, ki je nepogrešljivi del ekipe oddaje, v kateri sicer igra zabavnega in gostobesednega novinarja Regona.O njem, pardon, o mami Manki pa bomo lahko tokrat izvedeli kaj več. Seveda bo mama Manka tudi zapela, saj je znano, da ima Sašo tudi izvrsten vokal, pri petju pa se mu bodo pridružili drugi člani ekipe Črnega Petra. Dekleta bodo fantom pripravila glasbeno presenečenje in čisto po svoje priredile ljudsko Še kiklco prodala bom. Igralec, ki ima v oddaji vlogo športnika Francija, pa se bo tokrat šopiril z nenavadno okrepljenimi mišicami in poskušal svoje prijatelje prepričati, da se v njem skriva moč Petra Klepca in Martina Krpana hkrati. Ker bo v tokratno oddajo prišel mišičnjak, eden najmočnejših Slovencev,, bo Franci dobil nov, težak izziv.No, ker gre vendarle v prvi vrsti za glasbeno oddajo, bodo tudi to soboto gostili kar več znanih glasbenikov. Dogajanje v gostilni bodo popestrili Primorski fantje, ki bodo prvič predstavili čisto novo, poskočno pesem z naslovom Zingi Lingi ter nekoliko starejšo Očka, na zdravje. Glasbeni deci bodo zapeli To še spijemo pa gremo, Ansambel Storžič se bo predstavil z valčkom V Bohin' 'ma d'ž tamvade in novo polko Ti ne veš.Videli in slišali bomo tudi, ki bo predstavil zimzeleno Nancy iz Ljubljane ter novejšo pesem Lipa od none, v kateri opeva kraški teran in druženje ob kozarčku rujnega. Slišali in videli pa bomo tudi dolenjski Ansambel Azalea, ki je na posebno željo avtorja oddajepriredil legendarnouspešnico Metliška črnina. Kako zveni Henčkova mojstrovina v novi preobleki, se bomo torej lahko prepričali kmalu.