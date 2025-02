Martina Švab poka od ponosa, razlog pa je njen mož (FOTO)

Vedno nasmejana radijska voditeljica Martina Švab se zadnje mesece in leta upravičeno veseli življenja. Letošnje leto je z družino začela v čisto novem domu, lani sta namreč obnovila hišo z letnico 1957, le slaba dva meseca pozneje pa je izobraževanj več kot uspešno zaključil njen mož Miha, sicer brat Modrijana Blaža Švaba.

»Kako sem ponosna! Danes je možek diplomiral s čisto desetko in postal diplomirani zdravstvenik,« je med drugim s svojimi sledilci delila postavna dolgolaska in aktualna fatalna ženska, ki ima z Miho tudi dva navihana otroka, ki skrbita za to, da zakoncema Švab res nikoli ni dolgčas.

Čestitkam ob uspehu se seveda pridružujemo tudi v našem uredništvu.