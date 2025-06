Martin Strel ujel srnjaka z golimi rokami? Splet ponorel, oglejte si ta viralni posnetek (VIDEO)

Slovenska zabavna stran Slomemija, znana po duhovitih parodijah in viralnih montažah, je znova navdušila spletno občinstvo. Tokrat so v svoj prepoznavni humoristični slog preoblekli izsek iz našega podkasta ŠOKkast. V njem je gostoval legendarni slovenski plavalec Martin Strel, ki je med sproščenim pogovorom obujal svoje otroške spomine.

V omenjenem izseku Strel slikovito pripoveduje, kako je kot otrok v gozdu s svojim neverjetnim tekom nadomeščal lovske pse:

»On je mene v hosto jemal, da sem bil namesto psov. Sem tako hitro tekel, da sem zajce podil, pa fazane, namesto psov. On ni psov rabil, ker je mene imel. Ker sem tako hitro tekel. Ali pa za srnjakom – sem ga podil, skočil nanj in ga prijel, z golimi rokami sem ga ujel in ga nesel – je rital in brcal – in ga prinesem, sem rekel: tle ga imaš.«

Ta zabaven in slikovit opis je avtor zabavnega posnetka združil s prizorom iz filma Kekec, kjer Kosobrin v kletki osuplo reče: »Vse to si pobil? Boge sirote srne,« Rožle pa doda: »Boge sirote koze, uboge lisice, pa zajci.«

Komentarji: »Kje so hollywoodski producenti?«

Montaža je v hipu postala spletni hit. Na družbenih omrežjih so se usuli duhoviti komentarji občudovalcev Martinovih »nadnaravnih« sposobnosti.

»Vse je res … Martin, ko se je rodil, je že svojo mamo peljal domov iz porodnišnice,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je poudaril Strelovo »tehnično premoč«: »Srnjak lahko teče do 60 km/h. Usain Bolt drži svetovni rekord 44,72 km/h. Martin Strel je zver … In ne samo da ujame srnjaka, zadrži ga in odnese.«

Nekdo je šaljivo dodal: »Vse je res. Jaz sem bil jelen.«

Nekdo je prepoznal njegov talent za pripovedovanje: »Kje so hollywoodski producenti, komedija tisočletja. Delfin, srnjak, zajec, Olivia Newton John, 300 milijonov, spanje med plavanjem ... naš slovenski Strel McQueen bi odigral vse vloge. Istočasno seveda.«

Drugi so Strela preprosto označili za »čudež«, eden pa je sklenil: »Zato pa je Strel; hitrejši od metka.«

Legenda s talentom za pripovedovanje

ŠOKkastov intervju z Martinom Strelom je že sam po sebi postregel z mnogimi markantnimi anekdotami, plavalec pa je razkril tudi tragične plati svojega otroštva.

Martin Strel, ki je sicer svetovni rekorder v plavanju na dolge proge po največjih rekah sveta, s svojimi zgodbami zunaj vode dokazuje, da je tudi v pripovedovanju prava legenda.

Več zanimivih odlomkov in celotno epizodo ŠOKkasta si lahko ogledate tukaj.