Martin Strel povedal, kako sta se spoznala Melania in Donald (VIDEO)

Gost je bil v podkastu Tomaža Gorca.
Fotografija: Martin Strel v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist
Martin Strel v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Ultramaratonski plavalec Martin Strel ima vedno kaj zanimivega za povedati. Nedavno je veliko zanimivih stvari povedal v podkastu ŠOKkast. Veliko zanimivih zgodb pa je povedal tudi v novem podkastu Tomaža Gorca. Med drugim je opisal, kako je ameriški predsednik Donald Trump spoznal Melanio Trump.

Martin Strel je dvignil največ prahu s svojimi pripovedmi

Kot je povedal, se je zgodilo v enem izmed barov v New Yorku, v katerem je bila tistega dne Melania, tja pa je šel tudi Trump, ki pa ni bil sam. Kot je povedal Strel, je šel notri z eno Norvežanko, ven pa z Melanio. »Notri je pa njo (op.a. Melanio) srečal, potem je pa njo (op.a. Norvežanko) pustil, pa z njo šel. Ona je bila čisto penasta,« je dejal Strel.

Očitno pa se na začetku poznanstva Melania in Donald nista vedno dobro razumela, saj se je med njima, kot je razkril Strel, tudi zaiskrilo. »Onadva se po več mesecev nista pogovarjala. Sta šla vsak svojo pot,« je povedal in dodal, da je Sevničanka Trumpa tudi dala na čevelj. »Ampak zanimivo, da Trump ni popustil. Ni popustil. On je želel njo imeti, ne glede na to, da ga je na čevelj dala,« je še povedal Strel. In vztrajnost se je Trumpu izplačala, saj sta še danes skupaj.

Martin Strel ujel srnjaka z golimi rokami? Splet ponorel, oglejte si ta viralni posnetek (VIDEO)

