Martin Strel: kilogrami ga ne skrbijo

Ultramaratonski plavalec Martin Strel je nedavno s svojo partnerico Mayo Peron, ki se ukvarja z vilinskimi simboli, izdeluje nakit in piše knjige, obiskal koncert Tomaža Domicelja. Z nekaj kilogrami več, kot smo ga vajeni, a srečen v objemu izbranke, se Strel pripravlja na nove plavalne podvige.

Sedeminšestdesetletni ultramaratonec ima za sabo več odmevnih projektov, ki jih je začel pred skoraj 30 leti. Leta 1992 je v 28 urah preplaval 105 kilometrov po Krki, je nosilec petih Guinnessovih rekordov, nominiran je za športnika sveta ter ekološko nagrado ecostep, ki so jo dobili Al Gore, monaški princ Albert in Jacques Cousteau.

Njegovemu zadnjemu podvigu smo bili priča marca letos, ko je plaval v okviru projekta 50 za 50 let Združenih arabskih emiratov, ki so decembra lani slavili obletnico obstoja in samostojnosti.