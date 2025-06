V 100 epizodah se je zvrstilo več kot 120 gostov, ki so delili svoje zgodbe, intimne trenutke, prehojeno življenjsko pot in dogodivščine. V studiu so tekle solze žalosti in sreče, spregovorili smo o težkih življenjskih prelomnicah, izgubah in vrhuncih kariere. Vsak človek piše zgodbo, ki ji je vredno prisluhniti, le da nekateri svoje zgodbe živijo tudi pred očmi javnosti. In to so bili glavni junaki vseh stotih epizod.

Tanja Žagar je iskreno spregovorila o boju z rakom. FOTOGRAFIJE: MARKO FEIST

Štirinožni prijatelji in žara

Vedeževalec Blaž je navdušil gledalce s svojo človeško platjo, legendarni Alfi Nipič je gostoval prav na silvestrovo, Tanja Žagar, Nina Osenar in Nina Grilc pa so delile svoje preizkušnje, ki so se dotaknile vse Slovenije. Martin Strel je dvignil največ prahu s svojimi pripovedmi, zelo odmevni pa so bili tudi pari v studiu. Prvič sta v katerem od podkastov gostovali sestri Eva in Petra Potrebuješ, fejmiča Gašper Bergant in Žan Papič sta spregovorila o svojem odnosu in delu, Špela Grošelj in Domen Kumer pa sta zadnjič skupaj sedela v podkastu, preden so se njune življenjske poti razšle. V studio sta pripeljala hišna ljubljenčka Jacka in Sissi, kužka je s seboj pripeljala tudi pevka Jana Šušteršič. Za pravi šok je poskrbela Salome, ki je kot enega izmed predmetov v studio prinesla posmrtne ostanke psičke Kali.

Salome je s seboj prinesla žaro s pepelom psičke Kali.

Špela Grošelj in Domen Kumer s pevkinima kužkoma Sissi in Jackom.

Navihane upokojenke in botoks

Naše zgodbe so odmevale po družbenih omrežjih, z izbranimi izjavami pa je rekorde podiral Martin Golob, ki je pripovedoval, kako so ga starejše občanke potegnile za nos. Z izjavama o dostojnem staranju brez botoksa sta navdušili Tinkara Fortuna in pevka Sendi, Igor Mikić pa nam je zaupal, kako je bilo odraščati brez očeta. Prav poseben je bil 100. ŠOKkast, v katerem sta gostovala brata Šalehar, snemanje pa je potekalo v legendarnem kiosku K67. Matevž Šalehar - Hamo je bil edini gost, ki je v podkast prišel dvakrat. Vsem lahko prisluhnete na www.slovenskenovice.si ali pa jih poiščete na spletnih platformah, namenjenim poslušanju podkastov.

Nina Grilc nas je s svojo zgodbo zelo ganila.