Martin Strel bo igral na kitaro in pel

Tudi to soboto bo v oddaji Pri Črnem Petru pestro. Med gosti v gostilni bo znan dolenjski maratonski plavalec, ki bo mnoge presenetil, ko bo v roke vzel kitaro in z gosti gostilne zapel eno slovensko ljudsko pesem. Glasbenih gostov pa bo kar mrgolelo, poleg Prifarskih muzikantov bodo tam Poskočni muzikanti, ki bodo s skupino Kingston zapeli novo pesem, pa ansambli Vikend, Nemir in Tomaža Rota, z glasom in stasom bodo za veselo razpoloženje poskrbele tudi atraktivne pevke, ki nastopajo pod imenom Chicas.Natakarica, ki po novem opravlja tudi voditeljske dolžnosti, saj sta zzamenjali vlogi, bo poskušala publiko navdušiti z imitacijo. K temu podvigu jo je napeljala Jasna, ki bo Sofijin nastop seveda še posebno pozorno spremljala, saj je znano, da je Jasna med najboljšimi imitatorji znane pevke.Da Sofija ni od muh, pa bo dokazala tudi, ko jo bodo medse na oder povabili Prifarci, s katerimi bo zapela in z angelskim glasom številne pustila odprtih ust.