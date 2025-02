Marko Žerjal v ŠOKkastu: Moški so bolj smešni od žensk (VIDEO)

Marko Žerjal je eden tistih komikov, ki na odru ne rešuje svojih travm, ampak velja za veselega človeka. »Nekaj je resnice o teh žalostnih klovnih med komiki, ampak jaz veljam za bolj dobrovoljnega človeka,« nam je razkril. Črni humor je ena izmed njegovih značilnosti in z njim pogosto hodi po meji dobrega okusa. Žerjal je opisal, kako je na turneji črnega humorja z Gašperjem Bergantom in Tomažem Stanovnikom nastopil v Novi Gorici. Kljub opozorilom o vsebini so nekateri člani občinstva menili, da je šel predaleč. To kaže, da je občutljivost na črni humor zelo subjektivna in da lahko enaka šala pri različnih ljudeh sproži različne reakcije. Žerjal priznava, da vedno poskuša ostati na »varni strani«, vendar se zaveda, da to ni vedno mogoče za vse.

Od bednih komadov do interakcij s sledilci

Žerjal je svojo pot na YouTubeu začel z objavo videov, ki so se osredotočali na humor in vsakdanje situacije. Njegova prva vsebina je bila dobro sprejeta, kar mu je dalo zagon za nadaljnje ustvarjanje. svojo YouTube kariero začel zaradi potrebe po izražanju kreativnosti. Njegovi najbolj gledani videi so serije "bednih" stvari, od 10 najbolj bednih slovenskih pesmi do najslabših spletnih oglasov.

Velikokrat pride do navzkrižja mnenj s kakšnimi znanimi spletnimi uporabniki, vendar kar je postalo prepoznavno med njegovimi sledilci. Večina jih njegove šale sprejme z dobrim namenom, čeprav je bilo nekaj primerov, ko so mu ljudje zagrozili ali ga kritizirali. Kljub temu uživa v teh interakcijah in jih vidi kot priložnost za dodatno zabavo.

Marko Žerjal je primorski stand up komik in ustvarjalec spletnih video vsebin. FOTO: Marko Feist

Moški so bolj smešni od žensk

Spregovoril o pomanjkanju žensk v stand-up komediji in predstavil teorijo, zakaj so moški morda bolj smešni. Poudaril je, da humor ni ključna lastnost, ki jo moški iščejo pri ženskah, medtem ko je za ženske smisel za humor pomemben pri moških. Kljub temu spodbuja ženske, naj se preizkusijo v stand-up komediji, saj imajo zaradi redkosti večje možnosti za uspeh. Dodal je še, da biti zabaven zasebno in na odru ni enaka stvar: »Vedno rečem vsakemu, napiši eno minuto materiala pa bomo videli in ljudje hitro ugotovijo, da ni tako enostavno,« nam je razkril. V studio je prinesel tri najmanj nenavadne predmete in razložil ali bomo kdaj gledali njegovo avtorsko predstavo ali pa televizijsko oddajo.