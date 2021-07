Marko Vozelj pristal v bolnišnici, operacija je bila neizogibna

je svoje privržence pošteno prestrašil. Nastop v petek v Zagorju je moral odpovedati, saj je moral na nepričakovan in neizogiben operacijski poseg. »V življenju pričakuj tudi nepričakovano,« je zapisal in dodal, da ga žal v Zagorju ob sprejemuv petek ne bo in da bo namesto njega Zagorce zabavala»V mojem imenu in v imenu vseh Mojstrov, pozdravite in čestitajte zlatemu Primožu Rogliču,« je zapisal Marko in dodal, da bo z njimi v drugi polovici avgusta.