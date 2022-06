Marko Potrč udeležen v incidentu na hrvaški obali: Zaslužil bi si dve 'okrog kepe'

Marko Potrč se je pred kratkim iz Švedske vrnil v domovino, zdaj pa z družino že uživa na Hrvaškem. A sončnih dni ne izkorišča le za poležavanje na plaži, temveč tudi na dopustu ostaja zvest športu. Kar pa se mu je zgodilo tokrat, ga je šokiralo, da svojega ogorčenja med javljanjem v živo na instagramu ni mogel skriti. Med kolesarjenjem ga je namreč neki Hrvat na skuterju skušal kar dvakrat zbiti.

»Namerno ne bom povedal kraja, a to, kar se je zgodilo, ni bilo prvič, je pa enako grozljivo kot vsakič, ko kolesariš ob hrvaški obali. Starejši gospod s skuterjem je dvakrat zapeljal vame zelo agresivno. Želel me je zrušiti. Vprašam ga, v čem je težava, in on meni, da je težava v nas kolesarjih, ki ustvarjamo gnečo. Ga vprašam, ali je normalen, da imam dva otroka in da bi on mene rad podrl pri 40 km/h. In gospod zapelje pred mene in začne kričati. Seveda tudi meni 'dekl' dvigne in kričim nazaj, nakar se on name spravi fizično. Imam kar dobro samokontrolo, da me en starejši gospod grdo fizično napade in mu ne dam lekcije, čeprav bi si zaslužil, kot rečemo na Štajerskem, dve konkretni 'okrog kepe'. Ogrožati življenje nekoga, ker ti gre na živce, je nedopustno. Ustavil me je pred polnim lokalom, da je imel moč. To je nedopustno,« je še dejal razburjeni Potrč.

Povedal je še, da je vozil po desni strani in ob robu, kakor je treba. Vsem, ki jim gredo kolesarji na živce, pa je položil na srce, naj imajo v mislih, da so kolesarji nekoga sinovi, očetje, mame, bratje in sestre in da nikomur ne želijo nič slabega. »Samo ljudje smo.«