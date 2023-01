Marko Potrč strog oče: poglejte, kaj je sredi hotela moral početi njegov sin (FOTO)

Nekdanji voditelj Marko Potrč je na Instagramu objavil videoposnetek, s katerega je razvidno, da njegov starejši sin pred dvigalom petzvezdničnega hotela v središču Ljubljane s tal pobira nekakšne bonbone.

Razstresli so se mu bonboni. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Kot je pojasnil Potrč, je sinu večkrat povedal, naj vrečko s priboljškom odpre v hotelski sobi, a neučakan je to storil že v predverju hotela in ni se dobro končalo.

Bonboček za bonbončkom je pobral s tal in vrnil nazaj v vrečko. Vse to pa je bilo del vzgoje, saj bi nečednost lahko posesali. Hotelsko osebje je imelo sesalec pri roki, a kot kaže, je imel Potrč drugačno vzgojno metodo - kar si razmetal, tudi pospravi za seboj. Sina je po opravljenem delu in prvotni kritiki pohvalil, ker je pospravil sam za sabo.