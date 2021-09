Marko Potrč se je oglasil po razkritju zneska, ki sta ga dobila z Lili

V času epidemije je bilo delo mnogim onemogočeno. Tudi iz tega razloga je država prek različnih mehanizmov pomoči poskrbela, da ljudje niso životarili. Med prejemniki koronapomoči pa sta tudi Marko Potrč in Lili Žagar. Marko je od države dobil vse skupaj 8350 evrov, Lili pa 11.650, skupaj je torej država družini Potrč pomagala z okroglimi 20 tisoč evri, so poročali na spletnem portalu Žurnal. Mnogi ob tem opominjajo, da je Marko Potrč pogosto nasprotoval ukrepom in redno objavljal videe, v katerih je kritiziral koronaukrepe v Sloveniji.



Po objavah v medijih, da sta z Lili prejela 20.000 evrov koronapomoči, se je oglasil Marko. Njegov zapis objavljamo v celoti in v izvirni obliki:



»Od države, ki sta jo tako kritizirala, dobila 20.000 evrov«. To je le eden od senzacionalističnih naslovov. Ta recimo je izpod »mojstrskih rok« Janeza. In prav tako pompozno piše, da sem jaz prejel vsega 8.350! Pozabil je sicer dodati v 9-ih mesecih. Lili pa 11.650 v 12-ih. Prepričan sem, da je želel, a verjetno potem pozabil. Verjetno je tudi pozabljivost kriva, da ni omenil, da seveda ta pomoč ne ostane pri s.p.-ju, v njegovem žepu. Ker smo jo mnogi s.p.-ji v glavnem potrebovali za to, da smo lahko poravnali obveznosti do države v času, ko nismo mogli (beri smeli) normalno delati. To, da se ne bi tako klikalo in bralo, če bi napisal »prejela pomoč, da sta jo nakazala nazaj v državno blagajno«, je seveda zgolj naključje.



Morda ste se tudi vprašali, zakaj bi resen novinar seštel prejemke pomoči dveh (2) ljudi in to za obdobje 9-ih, oziroma pri Lili kar 12-ih mesecev? Hm, ne vem... seveda je to, da tako prideš do vsaj približnega zneska, ki zbudi zavist in nevoščljivost, še eno naključje.



Ni pa naključje, da smo mnogi dejansko potrebovali pomoč. To je bila posledica izgube možnosti ali v mnogih primerih celo prepovedi dela, kar pa so povzročili prav tisti ukrepi, proti katerim sem bil. Prav to sem kritiziral; da je bilo prepovedano delat, namesto tega pa so delili miloščino.



In Janez, verjetno tudi veš, da prihodek ni to, kar v podjetinštvu ostane v žepu, ne? Še ena stvar, ki si jo »pozabil« omeniti, ko operiraš s precej visokimi številkami. Podobno kot tudi bruto plača ni tisto, kar ostane delavcu na računu.



A tukaj je razlika še večja. Ker so tukaj podizvajalci, ki jim je potrebno plačati, pa blago in oprema ter razni stroški in seveda tudi davki ter razne dajatve državi, ki se od prihodka odštejejo, kajne?



Prepričan sem, da tam zunaj zdaj sedijo razni podjetniki, pa razni dobavitelji (recimo ma.sk, ventilatorjev ter tes.tov - tisti z dobrimi vezami), ki se ob tem znesku tolčeju po trebuhih in smejijo do solz. Za ta znesek oni niti ne vstanejo iz postelje zjutraj. Medtem, ko so oni »žurali« kje v Mehiki, smo mi potrebovali pomoč. In ko pišem »mi«, imam v mislih na tisoče s.p.-jev, ki smo prejemali to »vzpodbudo za nedelo«.



Ni važno. Mediji potrebujejo kri vsak dan. Razumem. Očitno se začenja lov.

