Marko Potrč razburjeno: Vedel sem, kaj se bo zgodilo

Mnenja so kot vedno deljena

Televizijski voditelj, ki se je jeseni zaradi pandemije z družino preselil na Švedsko, od tam pogosto kritizira odločitve slovenske vlade v spopadanju s koronavirusom. V svoji najnovejši objavi na facebooku se je vrnil k svojim priljubljenim temam – nošenju mask, cepivom in policjski uri.Voditelj jasno pove, da učinka v smislu vrnitve v normalno življenje, kot smo ga poznali pred marcem 2020, kar ni in ni. »Propaganda za pik v ramo je kljub vsemu temu še vedno v polnem teku. Kot bi vsi bili slepi, gluhi in nemi. Vse bolj agresivna pravzaprav postaja. Prisila v to že trka na vrata. er seveda dolgotrajnih študij še ni. Ker jih ne more biti. Gre pa poleg tega za nekaj popolnoma novega. Zato je prav, da so ljudje obvešečni, informirani. Da se zavedajo pravic. Nisem generalno proti 'cep.lje.nju'! Poudarjam! Nisem! Privoščim to vsakomur, ki si to želi. Kdor zase vidi v tem več prednosti kot slabosti... kdo sem jaz, da bom sodil? A to mora biti odločitev posameznika, ki temelji na dobri informiranosti. Za to pa mora vsak poznati dejstva!« razburjeno piše na spletu, dejstva pa v svoji zadnji objavi tudi navede.Ob tem spomni še na njegov intervju iz leta 2020, kjer je napovedal, tako piše, natanko to, kar se dogaja zdaj. »Prosim, ustavite se v intervjuju v tistem delu, kjer me novinar sprašuje o tem, ali ne verjamem, da bo s 'cep.iv-0m' konec te nove realnosti. Zadnja stran, upam, da se vidi tekst. Imel sem prav. Za to, da sem lahko vedel, kaj se bo zgodilo, v katero smer bo vse šlo, ni bilo potrebno biti Nostradamus. Zgolj prisluhniti neodvisni stroki ter uporabiti zdrav razum je bilo potrebno.«Njegovi sledilci so ob takšnih objavah seveda razdeljeni. »In na koncu bomo vsi še kje res pristali na univerzalnem temeljem dohodku, brez lastnine in omejeno svobodo. Večina je zaspancov, ki se vsemu temu le posmehujejo in prikimavajo s svojo zlomljeno hrbtenico. In seveda za vse to bo kriva zdajšnja huda gripa,« menijo tisti, ki so naklonjeni Markovim objavam.Spet drugi so močno kritični in ga spomnijo, da so na Češkem ravno zaradi takšnih nespoštovanj ukrepov stvari ušle izpod nadzora: »A to je isti samooklicani epidemiolog in 'like-collecter', ki je nekaj mesecev nazaj govoril, da na Českem živijo svobodno, brez mask, pa zakaj se ne zgledujemo po njih?«