Marko Potrč o Mariu Fafanglu: Imeti hrbtenico, vsaj zame osebno, izgleda drugače

Apokaliptična svarila

Kot da ni tveganj, pa gre šele za testno fazo ...

Potrču ni jasno, zakaj se pri cepljenju obnašajo, kot da tveganj ni, ko pa gre šele za testno fazo in ni znanih še veliko stvari: »Kje je tisti tekst, ki je bil pri vsaki zadnji tableti? “O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom” A ni bila to obveza v vsakem slehernem oglasu za vsako zadnjo tableto?« O b tem opozarja, da ne trdi nič drugega kot to, da tveganja zmeraj so: »Zakaj je to prepovedano omeniti ali povedati v tem primeru? In tudi zato narodu zadeva smrdi. Razumete? Ena skrajnost, rodi drugo skrajnost. In to kar se greste, je skrajnost.«

se je v času epidemije večkrat oglasil in na račun tega požel veliko pozornosti. Nekateri so ga napadali, drugi se z njim strinjali. Nedavno je objavil nov zapis, v katerem je obravnaval epidemiologa. Zapisal je, da ga je nekoč dojemal za razumnega strokovnjaka, zdaj pa da ga ne razume (nelektorirano):»Težko razumem, ker je vmes večkrat trdil, da se “ne gre več”, ker se “dela mimo stroke”. Ne razumem, ali dejansko verjame, da se bo ta modus operandi zdaj v tretje, po več kot letu dni, kar spremenil, ali … ne vem, je morda kak drug razlog. Na koncu niti ni pomembno, ker imeti hrbtenico, vsaj zame osebno, izgleda drugače. Precej drugače. Kar pa najmanj razumem je, kako lahko vsi ti, s strani politike izbrani strokovnjaki, tolikokrat igrajo dobesedno jasnovidce in kljub neštetokrat zgrešenim napovedim mnogih njih (hvala bogu), se ta igra še kar igra naprej.«Potrč se je obregnil tudi ob Fafanglovo masko z znanim logotipom: »A ko se začne stegovati roke po naših otrocih, bi jaz malce ustavil gospoda, katerega “ma.s-ka” je praktično zmeraj skrbno usklajena s stylingom in nosi logotip njemu ljube serije, s čimer predvidevam, da želi dajati neke vrste “cool” vtis. Veste, biti “cool” v teh časih, gospod Fafangel, je precej manj pomembno kot pa imeti hrbtenico, biti neodvisen strokovnjak. Ker to je to, kar ljudje v teh norih časih precej bolj potrebujemo kot pa “cool” rock zvezdnike, ki se vrnejo tako, da pred kamerami pikajo v ramo ministra, pri tem pa (kot znajo povedati zdravniki) kršijo kaka pravila tega početja, ki za drugo zdravstveno osebje veljajo. S tem pridem do novih apokaliptičnih svarjenj in napovedi, če ne bomo to in ono… Ne razumem. Ne razumem zato, ker nihče od vas do zdaj ni dokazal, da je jasnoviden in tudi ne zato, ker zdaj imamo to “luč na koncu tunela”.«Obregnil se je tudi ob mnogokrat izrečeno med epidemijo in sicer 'Zaupam v znanost': »A znanost, ki ne dopušča možnosti, da se je zmotila, ki ne dopušča debate ter soočanja argumentov različno mislečih znanstvenikov, ki ne dopušča kritike in vsako kritiko zatira že v kali, ni znanost. To je religija. Kam spadate, stroka? Gospod Fafangel? Ste del znanosti, ali del religije?«