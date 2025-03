Ekskluzivno razkrivamo: Marko Potrč na sodišču! »Pretirano sem jim zaupal«

Marko Potrč je direktor podjetja s prehranskimi dopolnili Vitaminklinik, ki ga je ustanovil leta 2021. Skupaj s K-Fin Holdingom imata v podjetju vsak po polovični delež, a kaže, da se ta začetna skupna pot končuje.

Potrč namreč danes na okrožnem sodišču v Mariboru toži K-Fin Holding d.o.o. v zadevi »izključitve družbenika iz družbe v skladu s 501/3. členom Zakona o gospodarskih družbah«. Družbo toži za 15 tisoč evrov.

So Potrča izigrali?

Marko Potrč je za Slovenske novice dejal, da nima potrebe prati perila javno, a nam je v novinarskem vprašanju na kratko pojasnil ozadje zgodbe.

»Tožim za izključitev ljudi, ki so očitno izkoristili mojo pretirano zaupljivo naravo in se poskušali polastiti moje zgodbe. Na srečo sem dovolj hitro prepoznal stvari in uspelo mi je odreagirati. Zadeva traja že leto dni. Zame je pomembno, da se takšne ljudi ustavi s pravnimi sredstvi in se jim pokaže, da niso vsemogočni,« je pojasnil.

Podjetje Vitaminklinik, ki ga imata torej v lasti Marko Potrč in K-fin Holding (vsak polovični delež), je imelo leta 2023 milijon evrov prihodkov od prodaje, leto prej 765.000. Dobička je bilo leta 2023 19.000 in se je od leta 2022 kljub višjim prihodkom od prodaje zmanjšal za več kot trikrat.