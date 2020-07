Marko Potrč: Je to efekt gluhega telefona?

Po četrtkovi napovedi in zapisu, v katerem se je vprašal, ali je že določeno, da se v petek zaprejo meje in uvede karantena po prehodu meje , se jeznova oglasil in zapisal, kaj si misli o trenutni situaciji in vsem, kar je napovedal in zapisal pred dnevi. Njegova objava je namreč dvignila precej prahu.»Nismo (še zaenkrat) popolni “Nostradamusi”. Je pa dovolj, da privzdigneš eno obrv. Tako približno vlečem črto pod tem, kar sem zapisal v četrtek. Karantena za določene se je zgodila, določene zaostritve in kaj drugega tudi. Tudi časovno je prisotno določeno ujemanje. Ni pa čisto vse “zadeto v piko do zadnje vejice”, tako rečeno. Lahko je to efekt “gluhega telefona” preden te tako imenovane ekskluzivne insajderske informacije pridejo do nas, navadnih ljudi, ali pa se medtem odločitve že malce prilagodijo. Lahko pa je marsikaj tudi naključje in se zato katere stvari ujemajo, seveda,« je zapisal (nelektorirano).V nadaljevanju je Potrč dodal, da ga je zanimalo zgolj, koliko informacije, ki so krožile od ust do ust, držijo in da s tem ni želel nič slabega in da nikogar ni napadal. »Vsaj jaz to tako vidim in dejansko jaz najbolje vem, kaj sem želel. Poleg tega, ne samo, da sprejemam drugače misleče. Želim si jih! Ker samo tako se lahko oblikuje neka zdrava pot družbe. Če več ne smemo zapisati in na glas izgovoriti naših razmišljanj, se odpovedujemo svobodi govora. S tem pa se praktično odpovedujemo svobodi. Tole pa bi bila grozljiva predstava prihodnosti, kajne?«Njegov celotni zapis pa lahko preberete spodaj.