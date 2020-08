Marjetka z veselo novico: Prišla je čisto spontano, naravno in se je noro veseliva

in, ki skupaj ustvarjata pod imenom Maraaya, sodelujeta tudi s številnimi slovenskimi glasbeniki. Verjetno najbolj aktivno ravno z dvojcem BQL, zin. Marjetka vodi tudi zelo uspešno šolo petja, skupaj pa ustvarjata številne hite za slovenske glasbenike. Slovenski javnosti sta se pred leti predstavila kot nastopajoča na Emi, kjer sta zmagala, in nato Slovenijo zastopala na evropskem izboru.Marjetka pa je pred kratkim s svojim zapisom na instagramu pritegnila veliko pozornosti med oboževalci, saj je napovedala spremembe. Takole je zapisala:»Moj nov vsakdan. Nova, dolga zgodba. Veselje, jok, sreča, žalost. Kot da je vse na novo in prvič.«Sledilci so z radovednostjo čakali, kaj takšen zapis pomeni in kaj pripravlja simpatična pevka. Zdaj pa je končno razkrila, kaj se skriva za zapisanimi besedami.»Pred nama je velika ‘sprememba’! Prišla je čisto spontano, naravno, in se je noro veseliva! Prihaja ‘Maraaya’ v slovenščini, na kar sva izjemno ponosna!«