Marjetka o Raayu: Bil je samozavesten pav ... (VIDEO)

Lansko leto je bilo za Marjetko in Aleša Vovka (bolj znanega po vzdevku Raay) polno obletnic in prelomnic. Slavila sta namreč 20 let skupne poti, ki ju je združila v ljubezni in poslu. Glasba je njuno skupno poslanstvo, spoznala pa sta se med šolanjem. »Ko sva vstopala v razmerje, jaz sem bila en tak nesamozavesten revček, Raay pa je bil pa samozavesten pav,« nam je takrat razkrila Marjetka. Dodala pa je, da se vedno dopolnjujeta in da ji je dal prav Raay krila, ona pa njega malo prizemljila. Ustvarila sta si družino, ki jo sestavljata sinova Vid in Oskar, ki sta po njunih besedah vedno na prvem mestu.

Zadnje čase pa sta se znašla v središču pozornosti, zaradi afere z Niko Zorjan, kjer se omenjeni akterji sporekli, zaradi izbrisa videospotov Zorjanove ter nato njene izpovedi, kaj se je dogajalo. Svoje sta dodala tudi zaljubljena pevca in sprožil se je val odzivov z vseh koncev.

