Marjetka in Raay Vovk ​na odru s talenti

Slovenija ima talent je šov, ki uresničuje sanje, in pred vrati nove, desete sezone, ki jo bodo predvajali jeseni, trenutno pa so odprte prijavnice, je za marsikoga življenjska priložnost. Marjetka Vovk in Raay, ki veljata za enega najuspešnejših glasbenih tandemov pri nas, sta namreč najavila, da za prihodnje leto marca v Hali Tivoli in Dvorani Tabor pripravljata veliki Spektakel ljubezni, z njima pa si bodo oder delili tudi talenti, ki jih bomo jeseni gledali na malih zaslonih.

Zakonca sta ob 20-letnici svoje ljubezni in delovanja v glasbi lani začela prvo koncertno turnejo, ob desetletnici obstoja glasbene zgodbe Maraaya pa sta najavila največja koncerta doslej.

25. maja bosta nastopila v Križankah, za prihodnje leto pripravljata kar dva spektakla. FOTO: NEO VISUALS

»Vsako stvar delava z ljubeznijo, zato bo to Spektakel ljubezni, kjer bova skozi skladbe, ki so našle mesto v srcih poslušalcev, prvič v taki meri vključila ples, gibanje, umetnost in jim dodala še večjo dimenzijo s pomočjo najrazličnejših točk. Med talenti letošnje sezone in nekaterimi izjemnimi talenti prejšnjih sezon bova poiskala tiste, ki se bodo na najinih koncertih predstavili pred večtisočglavo množico. Verjameva, da bomo spisali eno največjih in najlepših koncertnih zgodb prihodnjega leta,« obljubljata zakonca.

Marjetka in Raay sta zelo tesno povezana s šovom Slovenija ima talent, v katerem je Marjetka žirantka od leta 2015, kar več njunih varovancev pa se je prvič predstavilo ravno na tem odru. »Včasih je nastop v oddaji izjemna odskočna deska, četudi brez pravega rezultata. Pot je pomembnejša od kratkoročnega cilja. A če svojo zvezdo skrivaš za zaprtimi vrati, ne bo zažarela niti na odru talentov niti kje drugje. Luka Basi, Rok Piletič, Anej Piletič, Nika Zorjan, Isaac Palma in mnogi drugi ... Brez talentov se naše poti ne bi križale,« je povedal Raay. Dodaja, da bosta z Marjetko pozorno spremljala, koga lahko le nekaj mesecev po šovu postavita pred svoje občinstvo.

»Biti del te zgodbe ne pomeni samo možnosti nastopa na velikem odru Slovenija ima talent, ampak začutiti tudi čarovnijo glasbenega sveta na odrih velikih dvoran, o katerih nekateri sanjajo vse življenje,« dodajata. A ne ciljata le na pevce, saj je svet šovbiznisa širok. Želita namreč ustvariti šov, na katerega bosta pripeljala tudi plesalce, akrobate in umetniške točke.