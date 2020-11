Marjetka in Raay sta pokazala svojo družino

Raay in Marjetka z Raayevim bratom Andražem, sestro Aleksandro in očetom Sandijem

Raay z mamo Mojco, sestro Janino in nečakinjo Hano

Prevzela so me čustva, jokala sem kot otrok.

Včeraj sta splet in radijske postaje preplavila nova pesem in videospot priljubljenega dvojca Maraaya. Besedilo pesmi, ki nosi naslov Drevo, jeposvetila sinovomain, idejo za besedilo pa je črpala kar iz svoje življenjske zgodbe.Ker je na slovenski glasbeni sceni malo skladb, ki govorijo o družini in družinskih vrednotah, so bili Marjetkini inzvesti oboževalci še bolj navdušeni, Marjetka je dobila številne pozitivne komentarje, kar jo je še bolj prepričalo, da je poslušalce z novo pesmijo izjemno ganila. Raay nam je ob izidu videospota povedal, da so vsi posneti družinski trenutki pristni, saj sta k sodelovanju povabila najožje člane svojih družin, ki so del njunega življenja.Med drugim v videospotu nastopa Raayeva polsestraz družino in njuno mamo, pa še njegova druga polsestrapo očetovi strani, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent. Prvič smo videli polbratapa tudi Raayevega očeta. V videospotu se pojavita še Marjetkina in Raayeva krščenka in njena družina in družina njunih sosedov, prvič pa sta v videu nastopila njuna sinova Vid in Oskar, ki ju vidimo samo v hrbet, kar nas pravzaprav ni presenetilo, saj glasbeni dvojec svojih otrok nikoli ni izpostavljal v javnosti. »Družina nama res pomeni ogromno, vedno jo postavljava na prvo mesto, ogromno se posvečava Vidu in Oskarju in čas, preživet z njima, nama najbolj ogreje srce. Drevo je simbolika, predstavlja vrednoto, družino, ki nama pomeni največ,« nam je zaupala Marjetka in nadaljevala, da je tudi njiju ganil videospot, ko sta ga prvič videla.»Zjokala sem se. To se je zgodilo prvič, lahko si mislite, kakšna sreča me je obšla. Prevzela so me čustva, jokala sem kot otrok. Najbolj pa sva vesela, ko vidiva, da se podobna čustva prebujajo tudi v poslušalcih,« nam je še zaupala Marjetka, ki se je letos z Maraayo vrnila z novimi skladbami, ki jih je napisala v slovenščini.