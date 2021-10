Marjetka in Ana v šoku: Z ritjo počneš res toliko stvari (VIDEO)

V četrti avdicijski oddaji Slovenija ima talent smo bili priča vročemu nastopu 23-letne Katarine Komel, ki je predstavila ritkanje ('tverkanje'). Čeprav je povedala, da imajo ženske ob njenem plesu običajno predsodke, moški pa so navdušeni, se je tokrat zgodilo ravno obratno. Nad tem, kaj je počela s svojo zadnjico na odru, sta bili navdušeni predvsem Marjetka in Ana, Branko in Lado pa sta nastop sicer z zanimanjem spremljala, a sta zapečatila Katarinino usodo, ko sta ji rekla ne.

Katarina Komel. FOTO: Voyo

V nastop na talentih me je prisilila moja močna strast do plesa. »Želim si, da Slovenija spozna to zvrst, ki spodbuja ljubezen do same sebe, svojega telesa in samozavest,« je dejala Katarina pred nastopom.

Čeprav sta njen nastop spremljali z odprtimi usti in z zadrego, je Marjetka dejala. »Z ritjo počneš res toliko stvari. Jaz bi tudi želela biti tako pogumna, a mislim, da nikoli ne bom.« Katarina jo je nato povabila na trening. Navdušena je bila tudi balerina Ana, ki je dejala, da jo je skoraj zadela kap. »Kaj si počela, čisto s fiziološkega vidika, lahko rečem vav.«

Katarina Komel. FOTO: Voyo

»Jaz sem odprl vse svoje čakre, da bi sprejel to tvojo filozofijo življenja. 'Tverkam', torej sem. Zmanjkalo mi je čaker. Za uvod v to ti dam ne,« je dejal Branko. Ne ji je dal tudi Lado, ki je dejal, da ne ve, kaj več bi še lahko pokazal. Ko mu je Katarina povedala, da lahko pokaže še veliko, je rekel: »Kaj? Oprosti, ne moremo imeti še več na odru. Imaš drugi ne.«

Ana in Marjetka nista mogli verjeti odločitvi Lada in Branka, menili sta namreč, da je Katarina poskrbela za pravi spektakel.