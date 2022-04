Marjeta Tonin: Še vedno čakam na zajtrk v postelji

V predvolilnem času bomo na našem spletnem portalu pripravili pogovore z življenjskimi sopotniki oziroma sopotnicami predsednic in predsednikov strank, ki imajo, sodeč po anketah, največ možnosti, da prestopijo parlamentarni prag. K sodelovanju smo povabili vse, tokrat pa objavljamo pogovor z Marjeto Tonin, soprogo prvaka NSi Mateja Tonina. Med drugim nam je zaupala, da se doma o službi praviloma ne pogovarjajo. Izvedeli smo tudi, da zna biti minister tudi romantičen, a zajtrka v posteljo ženi še ni prinesel ...

Katera je po vašem mnenju najbolj pozitivna lastnost vašega soproga in kaj vas pri njem razjezi?

Najbolj pozitivni lastnosti Mateja sta zagotovo vztrajnost in zanesljivost - vse, kar si bo zadal, bo naredil, da mu bo uspelo. Vedno pa tudi vem, da se lahko zanesem nanj.

Ko med nama pride do kakšnega nesoglasja, me pri tem najbolj razjezi njegova mirnost.

Kako je biti žena politika, ki je izpostavljen v javnosti?

So pozitivne in tudi negativne lastnosti. Negativno je predvsem to, da smo stalno pod drobnogledom javnosti in da včasih nimamo zasebnosti niti v trgovini, ko na primer nakupujemo osnovne življenjske potrebščine.

Se zna sprostiti v prostem času ali službo »nosi domov«?

Matej se doma vedno sprosti. Službe nikoli ne nosi domov. Imamo tudi pravilo, da se o službi doma ne pogovarjamo. Če pa mu je kdaj težko, se seveda pogovoriva.

Si vzame čas za otroke?

Vedno, ko je doma, si vzame čas za otroke. S puncama se igra družabne igre, z Ožbejem pa rada sestavljata kocke in vlak. Če je lepo vreme, smo veliko v naravi - hodimo v hribe in kolesarimo.

Kdaj vam je soprog nazadnje prinesel rožico? Kaj pa zajtrk v posteljo?

Matej mi je nazadnje prinesel rožo za materinski dan, 25. marca. Na zajtrk v postelji pa še vedno čakam.

Ali zna kuhati?

Moj mož zna skuhati nekaj osnovnih jedi kot so makaroni, jajca itd. Otroci pa ga vedno pohvalijo, da je super kuhar.

Kaj je bila najbolj romantična stvar, ki jo je naredil za vas?

Najbolj mi je ostal v spominu dogodek, ko me je peljal na koncert 2cellos v areni Pula s sončnim zahodom in izjemno lepim ambientom.

Katera je njegova najljubša razvada?

Sladice so definitivno njegova najljubša razvada.

Kakšno glasbo posluša v avtu?

Najraje posluša slovensko zabavno in narodno zabavno glasbo.

Preberite še: