Marjan Šarec ujet v objemu dveh lepotic, znanih Slovenk (FOTO)

Ob dnevu civilne zaščite (CZ) je v sredo na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna slovesnost, na kateri so podelili nagrade in priznanja za minulo leto. Najvišje priznanje je prejel gorski reševalec Tonček Smolej, komisija pa je podelila tudi znake za zasluge pri gašenju požara na Krasu. Zbrane je nagovoril minister za obrambo Marjan Šarec ter se po podelitvi priznanj družil z udeleženci.

Dogodek je spremljal glasbeni program, na katerem sta med drugim sodelovali saksofonistka v Slovenski vojski Nina Klinar in pevka Monika Avsenik. Obe sta izkoristili priložnost in se fotografirali z ministrom Šarcem, ki je bil v družbi deklet videti zadovoljen.

Srečna je bila tudi Klinarjeva, ki zaradi ločitve doživlja težko obdobje. Na instagramu, kjer je delila njihovo skupno fotografijo, je zapisala, da so ji dogodki, kot je bil ta na Brdu pri Kranju, v veliko veselje.

»Za mano je res lep dan. Toko lepo je videti oziroma imeti priložnost opravljati poklic, ki povezuje ljudi. In jih vsaj za par trenutkov popeljati v svet, kjer pozabijo/pozabimo na vsakodnevne skrbi in obveznosti. Pa potem še kramljaš, si govoriš vice, skupaj poješ kosilo, se drug drugemu nasmejiš in v tistem trenutku res ni važno, kdo je kdo, ampak si enostavno človek s sočlovekom. No, tak dan je bil danes. Vesel! In to na dnevu Civilne zaščite, kjer je najbolj pomembna prav enotnost,« je napisala Klinarjeva in dodala: »Taki dogodki mi predvsem pokažejo ravno to, da na koncu dneva šteje samo to, kakšen si kot človek ter da je v življenju res pomembno to, da si znamo med seboj pomagati, ker nikoli ne veš, kdaj boš ti tisti, ki boš rabil pomoč.«