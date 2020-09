Mario in Miša Molk sta še kar v redu. Menda!

Miša Molk, ena redkih zvezdnic slovenskega televizijskega prostora OTO: Jože Suhadolnik

»Veliko se družim s šolniki in zelo zanimivo bo videti, koliko časa bo mogoče imeti odprte šole. Bojim se, da to ne bo tako enostavno. Pred nami je brez dvoma negotov čas ... Vsekakor bomo prej ali slej to občutili tudi na svojem standardu. Moja prijateljica Desa je rekla: 'Na koncu bomo vsi reveži.' Ampak pustimo to, časa za skrbi bo še dovolj,« pravi televizijski voditeljv današnji izdaji Nedeljskih novic.Na vprašanje, ali se z, s katero sta na televizijskih zaslonih dolgo časa veljala za prijeten voditeljski par, še vedno redno družita, pa odgovarja: »Seveda. Desa je ravno minuli vikend praznovala rojstni dan. Bil sem pri njej in je polna življenja, energije. Tako zelo sem rad v njeni družbi, da ne znam povedati. Res jo občudujem. Zelo sva povezana že 25 let, odkar sva začela skupaj delati. Nikoli se nisva sprla, zmeraj sva bila zaveznika in upam, da bo tako ostalo tudi naslednjih 25 let in še naprej.«Lani ste praznovali 50 let. Kako ste to sprejeli? Kako je z leti z delom na televiziji? Moški imate v primerjavi z ženskami vsekakor prednost.Kaj pa odnos z? O njunem odnosu, ki menda ni bil vedno na ravni, na kakršni bi pričakovali, pa tudi o svojem 50. rojstnem dnevu pa več v današnji izdaji Nedeljskih novic.V ekskluzivnem pogovoru v tokratnih Nedeljskih novicah pa se je Mario zelo razgovoril tudi o zalezovalki, ki mu že dvajset let ne da miru.D. W.